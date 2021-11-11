Новости Одессы и Одесской области

Житель Одесчины посадил на цепь помощника по хозяйству (видео)

Житель Одесчины посадил на цепь помощника по хозяйству (видео)

Житель города Белгорода-Днестровского Одесской области ответит перед судом за незаконное лишение свободы своего знакомого.

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По данным областного управления полиции, 44-летний житель Гродно помогал 49-летнему аккерманцу и его жене по хозяйству. Однажды владелец дома заподозрил его в краже и решил “разобраться” самостоятельно: он ударил мужчину, а затем приковал его цепью к столбу в теплице.

Спустя почти сутки пленник сумел повредить цепь и выбежал на улицу, где его увидели соседи и сообщили о происшествии в полицию.

Превысившему свои полномочия хозяину дома объявили подозрение по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. За незаконное лишение свободы человека с причинением ему физических страданий он может оказаться за решеткой срок до пяти лет.

Как сообщалось ранее, в Одесской области вызволили из трудового рабства 12 человек. “Рабовладельцы” вербовали людей из социально уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату труда на сельской ферме. Но вместо этого “заробитчане” работали по 16 часов в сутки и жили в бараках в ненадлежащих условиях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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