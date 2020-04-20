Как развлечь себя на карантине?

Время на карантине можно провести с пользой, если найти занятие по душе. Ведь самый страшный враг при «домашнем заточении» – это скука, и с ней нужно бороться всеми возможными способами. Чем же занять себя и своих близких в этот период?

Читайте и смотрите кино

Это самый доступный способ отвлечься от мрачной действительности и на время погрузиться в мир мелодрамы, фантастики, детективов или любого другого любимого жанра. Домашняя библиотека, пусть и небольшая, есть практически у каждого. Кстати, чтение не только помогает скоротать время, но и развивает память.

Уберите в квартире

У каждого из нас есть места в шкафах или на балконе, где хранятся вещи «на всякий случай». Чаще всего мы никогда о них не вспоминаем, но эти вещи занимают место и собирают пыль. Разберите их и безжалостно избавьтесь от того, что вам точно не нужно. Такой же совет часто дают психологи – избавление от хлама помогает «перезагрузить» мозг, уставший от негативной информации.

Займитесь творчеством. И это не только рисование или лепка. Вы можете вязать или собирать украшения из бусин и камешков, делать поделки из старых журналов, шить или перешивать наряды. В крайнем случае обратитесь за помощью к детям и внукам, чтобы помогли вам разобраться с Интернетом. Там есть масса видеоуроков, в которых вас научат правильно рисовать, вязать или расписывать керамику. Главное – начать, попробовать, возможно, это окажется вашим призванием. Кстати, литературный труд – это тоже творчество. Многие знаменитые писатели начинали с небольших произведений в уже достаточно зрелом возрасте.

Не сидите на месте

Займитесь физкультурой – делайте такие упражнения, которые не вызывают у вас дискомфорта. В крайнем случае просто раз в день походите по квартире, установив себе определенное количество шагов, – например, пятьсот. В хорошую погоду делайте несложные упражнения на балконе – только без фанатизма, или просто подышите свежим воздухом. При этом одевайтесь по погоде, чтобы не простудиться.

Фото: Zoomer Radio

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