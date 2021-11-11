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В Одессе заработал “трамвакс” – что это и где находится? (фото)

В Одессе заработал “трамвакс” – что это и где находится? (фото)

С сегодняшнего дня, 11 ноября 2021 года, в Одессе начал работу еще один пункт вакцинации от COVID-19 на колесах – так называемый вакцинальный трамвай (ну или “трамвакс” – кому как больше нравится).

Где одесситам найти вакцинальный трамвай?

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Как рассказали в мэрии города, теперь одесситы смогут привиться от коронавируса в специально выделенном для этой цели трамвае одесской сборки “Одиссей”. Он стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции.

Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Одесский вакцинальный трамвай2
Одесский вакцинальный трамвай3
Одесский вакцинальный трамвай4
Одесский вакцинальный трамвай5
Одесский вакцинальный трамвай6
Одесский вакцинальный трамвай7
Одесский вакцинальный трамвай8
Одесский вакцинальный трамвай

Прививки проводят прошедшие обучение медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований к вакцинации от COVID-19. В настоящее время в трамвае есть в наличии вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидается распределение вакцины Moderna.

Напомним, ранее в Одессе запустили специальный вакцинальный автобус, в котором можно будет сделать прививку от коронавируса.

Также в Одессе ежедневно продолжают работать центры массовой вакцинации и прививочные кабинеты во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи. Их адреса можно узнать ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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