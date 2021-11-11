В Одессе заработал “трамвакс” – что это и где находится? (фото)

С сегодняшнего дня, 11 ноября 2021 года, в Одессе начал работу еще один пункт вакцинации от COVID-19 на колесах – так называемый вакцинальный трамвай (ну или “трамвакс” – кому как больше нравится).

Где одесситам найти вакцинальный трамвай?

Как рассказали в мэрии города, теперь одесситы смогут привиться от коронавируса в специально выделенном для этой цели трамвае одесской сборки “Одиссей”. Он стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции.

Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Прививки проводят прошедшие обучение медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований к вакцинации от COVID-19. В настоящее время в трамвае есть в наличии вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидается распределение вакцины Moderna.

Напомним, ранее в Одессе запустили специальный вакцинальный автобус, в котором можно будет сделать прививку от коронавируса.

Также в Одессе ежедневно продолжают работать центры массовой вакцинации и прививочные кабинеты во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи. Их адреса можно узнать ЗДЕСЬ.

Еще новости по теме:

Фото пресс-службы Одесского горсовета