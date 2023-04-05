Как искусственный интеллект помогает Украине выигрывать войну

Искусственный интеллект это программа, которая может имитировать человеческое поведение, обучаться и самостоятельно анализировать данные. Рассказываем как использует искусственный интеллект Украина в войне с россией

Искусственный интеллект не может подменить собой человека, но может расширить человеческие возможности. Искусственный интеллект чат может давать осмысленные ответы, вести беседы на разные темы, писать стихи или заниматься программированием.

Чат-бот с искусственным интеллектом уже работает в Украине и хорошо владеет украинским языком. Дает такой искусственный интеллект ответы на самые разнообразные вопросы. Его собирались использовать в науке и общественном управлении, однако сейчас самое важное направление для его применения — это помощь в военном деле и военной сфере для борьбы с врагом. Читайте как использует искусственный интеллект Украина в войне.

Дроны и автомобили-роботы

Искусственный интеллект в военном деле в Украине используется по многим направлениям — от вербовки солдат до прогнозирования угроз и ликвидации целей. ИИ гораздо быстрее человека может просчитать вероятность развития событий и найти верное решение даже в критической ситуации.

Непосредственно на поле боя искусственный интеллект в военной сфере способен эффективно уничтожать врага, спасая жизни солдат. Например, дроны и беспилотники могут отслеживать и обезвреживать вражескую технику без непосредственного участия человека. А для транспортировки боеприпасов используются беспилотные бронированные робомобили, которые не только перевозят снаряды, но могут сами разрабатывать оптимальный маршрут и собирать нужную информацию.

Военная программа по стандартам НАТО

Искусственный интеллект в Украине представлен также в виде военной платформы ситуационной осведомленности «Дельта». Программа соответствует стандартам НАТО и дает объемное видение поля боя в режиме реального времени.

Кроме того, украинские военные используют программу анализа больших данных, которую разработала американская компания, создававшая программы для Пентагона. Программа использует данные с картографических сервисов, военных спутников или дронов. Искусственный интеллект может распознать на таких изображениях боевую технику, даже если она, например, покрыта грязью или спрятана в снегу.

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Системы компьютерного зрения

Понимает также искусственный интеллект видео. Буквально с первых дней войны украинские военные используют систему для быстрого распознавания местоположения войск противника и других вражеских объектов. Но системы компьютерного зрения способны не только «увидеть» противника, а определить его уязвимые места, предвидеть поведение и ликвидировать врага, если получат соответствующую команду.

Искусственный интеллект в системах распознавания лиц

Украинские военные используют системы с искусственным интеллектом, чтобы установить личность российских военных, бороться с дезинформацией, а также идентифицировать погибших. Для этих целей одна из американских компаний предоставила Украине бесплатный доступ к своей поисковой системе. Кстати, именно программы с искусственным интеллектом помогли вычислить российских военных, которые зверствовали в Буче и Гостомеле.

Кроме того, украинские айтишники создали приложение «ТиХто», которое помогает быстро выявлять диверсантов на блокпостах или во время комендантского часа. Это приложение может точно определить, настоящая ли фотография вклеена в паспорт, действителен ли он и не находится ли в списке утерянных документов. Также программа способна распознать тех, кто находится в розыске, под санкциями или внесен в список военных террористов. Благодаря использованию этой программы украинская полиция и военные быстро находят участников незаконных вооруженных формирований.

Украинский программный комплекс «Крапива»

Украинский артиллерийский разведывательно-ударный комплекс «Крапива» имеет программное обеспечение, которое можно устанавливать на обычный гражданский планшет или на Андроид. Сейчас им пользуется большинство украинских артиллеристов для обнаружения целей. В системе есть встроенный навигатор, который позволяет, к примеру, вычислять расстояние между объектами, учитывая при этом дальнобойность орудия.

Украинские инженеры из Днепра и Харькова также создали украинский беспилотник, который стоит в несколько раз дешевле западных аналогов, но при этом не уступает им по техническим характеристикам. Этот беспилотник легко обходит средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.

Искусственный интеллект для разминирования

Американцы передали Украине роботов-собак Spot для разминирования тех районов, которые были подконтрольны захватчикам. С помощью специального манипулятора робот может переносить в специальные ямы не взорвавшиеся мины и обезвреживать их, взрывая вместе по 50-100 снарядов. Эти роботы могут выполнять действия без помощи человека и работать в любых условиях. А недавно ГСЧС Украины совместно с «Новой почтой» запустили совместный проект по созданию украинских роботов-саперов, которые также смогут находить и обезвреживать мины.

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Искусственный интеллект в медицине

Существует специальная медицинская система с искусственным интеллектом, которая может найти наиболее точные методы лечения. Эти системы имеют доступ к базам данных больниц и помогают врачам принимать решения в опасных ситуациях.

Искусственный интеллект ответил, когда закончится война в Украине

ИИ считает, что дать прогноз об окончании войны в Украине очень трудно, так как ситуация является непредсказуемой и сложной. Возможно, война не закончится и в 2023 году. Кроме того, искусственный интеллект не уверен, что после смерти Путина в Украине остановятся боевые действия.