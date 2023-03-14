«єРобота» и «єОселя»: как украинцам получить государственную ипотеку или грант для бизнеса

Об особенностях правительственных программ льготного кредита на жилье «єОселя» и гранты для создания и развития собственного бизнеса «єРобота». О лазейках и выгодах этих программ рассказывает экономист Эдуард Каражия.

По официальным данным, с 24 февраля более 14,5 миллиона украинцев уехали из страны. Демограф Элла Либанова спрогнозировала, что после окончания войны домой может приехать более трети граждан. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предполагает, что активный возврат людей из-за границы начнется весной. Он считает, что для этого требуются три составляющие: работа, жилье и безопасность.

Как работает программа «єОселя»

По программе «єОселя» можно получить льготный кредит на жилье по ставке 3% годовых на срок до 20 лет. С октября прошлого года программа работала для военнослужащих, силовиков, медиков, учителей и ученых. С начала 2023 г. воспользоваться предложением от государства может каждый гражданин. На получение кредитов под 7% годовых смогут рассчитывать все украинцы, отвечающие определенным критериям.

Для получения ипотечного кредита нужно:

быть гражданином Украины в возрасте от 18 до 70 лет;

быть платежеспособным;

владеть недвижимостью меньше 52,5 кв. м. (дополнительно 21 кв. м. на каждого следующего члена семьи);

не находиться под санкциями;

не участвовать в других подобных государственных программах.

В этом году количество льготных ипотек составит от 12 до 15 тысяч. Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину существовал дефицит доступного жилья, а жилищный фонд не соответствовал современным стандартам. 40% граждан были недовольны своими жилищными условиями. 35% людей имели квадратных метров меньше санитарной нормы — 15,6 кв. м. на человека.

Как подать заявку на жилье в «єОселе»

Чтобы подать заявку на участие в программе «еОселя»:

авторизируйтесь в приложении «Дія»;

в меню «Услуги» выберите «єОселя» и нажмите «Начать»;

выберите льготную категорию, к которой вы принадлежите;

укажите информацию в заявке (семейное состояние, данные о детях, жилищной недвижимости, доходе и т.п.);

далее укажите данные о жилье, которое хотите приобрести;

выберите из списка один или несколько банков, в которые хотите отправить заявление на рассмотрение для получения предварительного решения по сумме возможного кредита;

отправьте заявление.

Заявление обработают в течение 24 часов. После этого вы получите уведомление от выбранного банка или банков о предварительном решении выдачи кредита. В программе принимают участие пять банков: Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Скай банк.

Программа «єОселя»: лазейки и выгода

Экономист Эдуард Каражия считает условия на приобретение жилья от государства достойными. Его настораживают большие затраты на оформление договора. На это нужно до 40 тысяч гривен. Он советует вносить первый взнос не более заявленного — до 20%.

Также он назвал лазейки, которыми может воспользоваться участник программы. К примеру, человек может скрыть свою недвижимость, чтобы получить возможность завладеть новым жильем. По мнению экономиста, программа «єОселя» направлена на оживление строительного рынка.

Строители заинтересованы продавать квартиры. Чтобы продавать квартиры, клиенту нужны деньги. И клиенту не нужна лишняя площадь, от нее нужно избавиться. Поэтому он продает вторичный рынок свой, покупает деньги, покупает первоначальное. Кроме того, есть смысл купить квартиру на первичном рынке. Деньги фактически остаются у строительной компании, она получает деньги», — объяснил экономист Каражия.

Кроме стройкомпаний выиграют и те, кто производит стройматериалы. Эдуард Каражия считает это верным шагом.

Когда война закончится, цены на строительные материалы будут в разы дороже, чем сегодня, — объяснил экономист. — Это связано с тем, что многие предприятия разбиты, разграблены, не работают, сырьевой базы нет, и объективно стройматериалы подорожают и станут дефицитными».

По мнению специалиста, банки очень заинтересованы в программе. Они ведь будут выдавать кредиты по реальной ставке. А разницу между реальной ставкой и тем, что дает государство, платит бюджет. Бюджетные деньги идут строителям, они делятся с теми, кто производит стройматериалы, а «сливки забирает банк». Банк имеет гарантированный кредит, который с высокой долей вероятности будет уплачен. Для банка условия очень выгодны. А вот нагрузка на бюджет, считает экономист, бешеная.

Как работает программа «еРобота»

Правительственная программа «еРобота» — это безвозвратные гранты для создания и развития собственного бизнеса, чтобы создать новые рабочие места.

Существует несколько видов грантов:

Программа микрогрантов до 250 тыс. грн — для всех, кто хочет начать или развивать свой малый, или микробизнес. Получатель гранта обязан создать не менее одного рабочего места.

Новый уровень — для перерабатывающих предприятий до 8 млн. грн — на увеличение доли перерабатывающей продукции, в том числе в экспорте. Получатель гранта обязан создать до 25 рабочих мест.

Свой сад — программа для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства площадью до 25 гектаров. Гранты дают на условиях софинансирования – до 400 тыс. грн за гектар. Надо трудоустроить 6-10 постоянных и 125-425 сезонных работников.

Тепличное хозяйство — до 7 млн. грн за 2 гектара, но не больше 70% стоимости проекта. Необходимо создать от 40 рабочих мест.

Еще два вида грантов в разработке:

IT-стартап – гранты до 3,5 млн. грн. Необходимо создать от трех рабочих мест.

Старт в IT — грант для получения профессии в сфере ИТ. Средства на обучение в сертифицированных школах смогут получить украинцы, которые не получали формальное образование и не имеют квалификации/опыта в области ИТ.

Инструкция: как получить грант

Подать заявку и свой бизнес-план через портал «Дія». Пройти проверку своей деловой репутации. Получить решение уполномоченного государственного органа о предоставлении гранта. Открыть специальный банковский счет, куда поступят грантовые средства. Для программ по поддержке переработки, высадки садов и создания теплиц внесите на счет свою долю софинансирования.

Экономист Эдуард Каражия считает, что предпочтение надо отдавать тем получателям грантов, которые готовы вкладывать и собственные средства в новый бизнес. В этой программе нет задатков банка, нет риска, если бизнес не пойдет. Не нужно возвращать государству деньги.

Взял сам себя на работу, сам себе платит зарплату. То, что он платит зарплату и налоги на эту зарплату, государству достаточно. Это нормально», — объяснил экономист.

По его мнению, программа «єРобота» подойдет для людей, которые имели свой бизнес, но потеряли его из-за войны. К примеру, бизнесмены из Херсонской, Николаевской, Харьковской областей знают, как начать свое дело, но им нужен стартовый капитал. Они не будут просить от государства дотаций или субсидий, а только удочку, чтобы начать работу самостоятельно. Правительство ожидает, что благодаря программе «єРобота» будет создано до 300 тысяч новых рабочих мест.

Ольга Лопатюк



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