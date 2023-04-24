26 апреля в Киевском, Малиновском и Приморском районах Одессы отключат воду

Отключение воды в трех районах Одессы связано с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на объектах водопровода. Воды не будет 26 апреля 2023 года с 09:00 до 19:00
Об этом сообщает «Инфоксводоканал».
По информации предприятия, будет прекращена подача воды потребителям:
- Киевского района Одессы;
- Малиновского района Одессы;
- Приморского района Одессы;
- с. Лиманка;
- с. Красный хутор;
- ж/м «Радужный»;
- ж/м «Совиньон 1-5»;
- ж/м «Черноморка»;
- ЖКП «Таирово».
Отключение не затронет:
- ж/м «7-е небо»;
- «Застава»;
- «Ленпоселок»;
- «Слободка».
Еще раз напомним, что указанные районы останутся без водоснабжения 26 апреля 2023 года с 09:00 до 19:00.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)