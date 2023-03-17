Коммуникационная стратегия ВСУ: как государство борется с ИПСО и защищается от фейков

Принята Коммуникационная стратегия ВСУ на 2023 год. Об этом сообщила советница главнокомандующего по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская. В этой статье вы узнаете о стратегии украинской армии, о фейках и защите от них.

Почему была принята коммуникационная стратегия ВСУ

Главный специалист управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ полковник Тарас Дзюба рассказал, что инициатором и движущей силой создания документа Стратегии была Людмила Долгоновская. Она доказала его от идеи до завершения.

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Стратегия (концепция, доктрина) — это то, что появилось у нас в рамках перехода на стандарты НАТО. Коммуникационный план на год в ВСУ был всегда. С начала существования Вооруженных сил Украины было управление прессы и информации Минобороны, были соответствующие службы по связям с общественностью, пресс-службой в ВСУ, были свои ведомственные СМИ.

На год утверждался план стратегических коммуникаций. В него входили взаимодействие со СМИ, мероприятия публичной дипломатии, информационно-психологические операции, внутренние коммуникации. В особый период его отрабатывали на год. С началом полномасштабного вторжения планировка в ручном режиме.

«Основная цель четко определена: это наша победа, безусловно, над врагом. Это выгнать врага за пределы Украины, восстановить нашу территориальную целостность в международно-признанных границах, добиться наказания всех виновных в военных преступлениях и обеспечить гарантии безопасности», – сказал Тарас Дзюба. Если происходят обстрелы, то больше предпочитают осветить работу противовоздушной обороны, восстановление энергетической инфраструктуры. «Чтобы люди не испытывали никаких проблем достаточно длительное время», – отметил Тарас Дзюба. «Например, уволили мы здесь Киевщину. Возникли вопросы Бучи, Ирпеня, Гостомеля. Возник вопрос военных преступлений. Соответственно сразу были организованы мероприятия, чтобы всему миру все это показать. Чтобы этого никто не забыл», – прокомментировал Тарас Дзюба.

Еженедельно идет корректирующее совещание. На заседаниях определяют, какие основные темы, месседжи, направления информационной политики в секторе безопасности и обороны осуществляют в государстве. Затем выстраивают подход к работе в ВСУ. Тарас Дзюба считает, что документ был необходим. Чтобы все коммуникационные структуры армии работали по единым принципам.

Что входит в новую концепцию коммуникаций

определяет аудитории коммуникации, каналы внешней коммуникации ВСУ (все официальные ресурсы ВСУ). Если нет подтверждения информации на официальных ресурсах, тогда это почти полностью дезинформация;

приоритетные направления коммуникации ВСУ на 2023 год – армия продолжает давать отпор вооруженной агрессии РФ. Направления: постоянное влияние на врага, информирование населения с целью консолидации, чтобы не было панических и депрессивных настроений;

взаимодействие с зарубежными партнерами. Цель – не допустить ослабления поддержки Украины в противодействии агрессии врага;

мониторинг и оценка реализации;

способности и ресурсы;

использование графического стиля;

рекомендации по ведению официальных страниц в соцсетях.

Как фейки влияют на информационную войну

«Если вам кто-то говорит, что мы выиграли или проиграли информационную войну, вы у него можете спросить: а такую войну мы выиграли или проиграли? Потому что не бывает информационной войны без всеобщей войны. Все вместе», – считает Тарас Дзюба. По его мнению, все войны происходят так, что нельзя разделить все сферы. Цель информационных мер такая же, как и у ВСУ, у внутренней и внешней политики. Цель одна – победа.

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Фейки иногда очень эффективны, но очень непродолжительны во время. Потому что объективность можно быстро проверить. Пока фейк не опровергли, он может сыграть определенную роль.

Медиатренер Светлана Бондарь считает, что люди до конца не осознают последствия информационных войн. Когда прилетает ракета, ты видишь последствия разрушения. Информация война и фейки имеют накопительный характер, они разрушают жизнь людей.

«То, что стало возможным это вторжение и особенно 2014 год – это тоже следствие информационной войны», – считает Светлана Бондарь. Она рассказала, что в Крыму и на Востоке страны государство не делало ничего, чтобы доносить до людей правдивую информацию, чтобы они не потребляли контент из российского информпространства. Это не столько о языке, а о том, чтобы быть в их пространстве, формировать их картину мира. Мы удивляемся, как россиян смогли зазомбировать. Враг так же действовал на наших граждан, регулярно смотревших их контент. Не только новости и политические ток-шоу, но и сериалы.

Информ война тотальная. Она ведется со всех сторон. Развлекательный контент тоже сильно ангажирован. Он работал на то, что мы сегодня имеем. «Вспомните сериал «Кадеты». Как восхищались девочки этими мальчиками, которые сегодня с оружием убивают наших людей на нашей территории», – рассказала медиатренер. Она отметила, что роль мужчины и женщины в сериалах отчетливо прослеживается. Женщина рождает сына ради Родины, а затем он совершает какой-то подвиг. Россияне готовы к этому, для них нормально жертвовать своим ребёнком ради государства. «На Россию причем никто не нападал, они отправляют своих сыновей убивать соседей», – отметила Светлана Бондарь.

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«Создание дезинформации – большая часть этой войны и делает ее возможной. Украинское общество должно быть готово к любым информационным атакам. Информационная защита стала частью физической защиты. Поэтому общество хочет учиться и уметь противостоять фейкам», – отметила руководительница национального проекта по медиаграмотности «Фильтр».

Как защитить себя от фейков и ИПСО

Пока фейки отличить трудно, сегодня они максимально похожи на правду. И часто строятся на правдивой информации. «Официальная информация не успевает, это нормально во время войны. Если мы говорим об Израиле, то они вообще удивлялись в начале полномасштабного вторжения, что мы преподавали в каком месте, какой был прилет. В них местное население точно не выставляет такую информацию. Об этом информирует только официальное руководство», – рассказала медиатренер Светлана Бондарь. Тем самым украинцы сами себе вредят, распространяя информацию, которую враг мог и не узнать.

Что нужно знать о фейках:

проверить себя, насколько эмоционально вы отреагировали. Фейки создают для того, чтобы вызвать сильные эмоции. Надо остановить свою эмоцию, сосчитать до десяти;

проверить источник (откуда узнали новость). Зная, кому принадлежит СМИ, или интересы человека, вы можете понять, с какой целью создано это сообщение;

проверить, поможет ли Украине сообщение в одержании победы;

перед распространением найти два-три надежных источника, которым вы доверяете. К сожалению, с этим есть проблема. Это ведь первая война, которая происходит фактически онлайн. Часто официальные источники не успевают сообщить, идет задержка в информировании населения. А у общества возникает запрос. И это пространство заполняют фейки. Надо ждать, а не распространять. Светлана Бондарь считает, что доверие к официальным источникам подорвано. Иногда они ошибаются или не сообщают о каких-либо разрушениях. Может показаться, что они не рассказывают и все другие сведения о войне;

не распространяйте информацию, которую вы узнали первыми, потому что можно навредить. Непонимание не лишает ответственности. «Нужно задавать запросние: зачем я хочу это публиковать», – объяснила Светлана Бондарь.

Тарас Дзюба рекомендует:

опираться на жизненный опыт: вчера и позавчера мы доверяли ВСУ, почему сегодня должно быть иначе?

критическое мышление – воспринимать информацию с точки зрения критика. Что не понятно или вызывает сомнение, значит что-то не то;

если информация эмоциональна, то нужно воспринимать сам фактаж.

Валерия Ковтун считает, что учиться противостоять фейкам надо с пеленок. По ее мнению, нужно развивать толерантность друг к другу, умение слушать. Потому что агрессивные люди дезориентированы. Информационная война постоянно использует новые техники, появляются новые нарративы и боли, которые затем эксплуатируют пропагандисты. К примеру, враг разделяет украинцев на оставшихся и выехавших. «Многие очень месседжи, специально созданные российскими дезинформаторами, призваны на то, чтобы вызвать сразу у людей друг к другу, агрессию к тем, кто уехал. Якобы разделяя украинцев на сорта, что пропаганда делала много лет. Сначала она делила украинцев на запад и восток. Теперь она делит на тех, кто остался и уехавших», – объяснила Валерия Ковтун.

Она также отметила, что необходимо прокачивать свою медиаграмотность, развивать критическое мышление, изучать манипуляции врага, журналистские стандарты. Также учиться понимать, как работают соцсети, как они нами манипулируют.

Светлана Бондарь напомнила, что в 2009 году «Телекритика» (Детектор медиа) провели опрос, как наши люди реагируют на пропаганду. Для большинства украинцев это было архаизмом. Мы долгое время относились снисходительно к российской пропаганде. Часто не понимали, какой накопительный эффект она имеет. Нам казалось, что у нас есть иммунитет.

Ольга Лопатюк

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