От Комсомольского до Жванецкого: как менялся бульвар

Сам участок бульвара неподалеку от Одесского порта появился еще в 1930-х годах. Сначала улица называлась Комсомольский бульвар, позже стала бульваром Искусств, и лишь в 2009 году — по случаю 75-летия Михаила Жванецкого — ее переименовали в его честь. В тот период имя сатирика символизировало для многих одесситов не только юмор, но и нечто более глубокое — связь с особой атмосферой города. Но в 2024 году бульвар получил новое имя — в честь Военно-морских сил Украины. И тут мнения одесситов разделились.

Жизнь Жванецкого и его политическая позиция

Михаил Жванецкий — одна из самых известных фигур советской и постсоветской сатиры. Родившийся в Одессе, он с юности работал в порту, а затем попал в творческие круги Ленинграда и Москвы. Сотрудничество с Аркадием Райкиным открыло ему путь к сцене — сперва как автору, а затем как самостоятельному исполнителю.

Его тексты высмеивали бюрократию и повседневные парадоксы советской жизни. Однако он всегда выступал на русском, работал преимущественно в России. В 1988 году создал Московский театр миниатюр и руководил им до самой смерти.

С одной стороны, Жванецкий оставался популярным среди украинской публики. С другой — получал государственные награды России, в том числе и лично из рук Владимира Путина в 2019 году — уже после начала войны.

Жванецкий и Путин

Этот поступок вызвал волну критики в Украине. Особенно в свете его участия в российском проекте, снятом в Крыму по заказу канала «Россия-1». Кинолента называлась «Одесский пароход», а к ее съемкам присоединились актеры, открыто поддерживающие агрессию РФ.

Жванецкий на съемках в Крыму

Хотя сам сатирик избегал политических заявлений, его цитаты относительно аннексии Крыма и отношений между странами звучали осторожно, но часто с позиции примирения или пассивного наблюдения. Именно такая «нейтральность» стала одной из причин пересмотра отношения к нему. Услышать эти цитаты и узнать больше деталей можно на нашем YouTube-канале.

Что говорит закон и специалисты?

14 апреля 2025 года Украинский институт национальной памяти официально определил, что увековечение имени Михаила Жванецкого в пространстве государства противоречит принципам деколонизации. Ведь в его творчестве усматривают элементы культурной русификации, поскольку оно не способствовало развитию украинской идентичности, а наоборот — усиливало советско-российское видение мира. Именно поэтому дальнейшее использование его имени в названиях географических объектов, юридических лиц и объектов права собственности будет расцениваться как пропаганда российской имперской политики.

Что касается легитимности переименования улиц, то в 2023 году вступил в силу соответствующий закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Он предусматривает очистку публичного пространства от символов российского культурного влияния. Именно в рамках этой политики и произошло переименование.

Почему именно ВМС?

Вопрос не только в том, от чего мы отказываемся, но и в том, что выбираем взамен. Новое имя — бульвар Военно-морских сил — имеет глубокую символику.

После распада СССР Черноморский флот стал спорным наследием Украины и России. В 1995 году Кучма и Ельцин договорились: часть флота получает Украина, часть — Россия. Киеву достались десятки кораблей и авиатехники, но большинство — в непригодном состоянии. Москва же сохранила контроль над главными базами в Севастополе. В 2010-м Харьковские соглашения позволили российскому флоту оставаться в Крыму до 2042 года. Это стало фундаментом для дальнейшей аннексии. 2014-й: оккупация Крыма. Украинские корабли заблокированы, флот — разгромлен. Часть моряков предала, но другие остались верными присяге. Поэтому центром украинского флота становится Одесса.

Именно здесь восстанавливался штаб, проходили учения и встречи с партнерами. Украинские ВМС за годы полномасштабной войны стали примером того, как даже ограниченные ресурсы могут быть компенсированы решительностью, интеллектом и изобретательностью. Именно ВМС Украины осуществил ряд важных операций: от уничтожения крейсера «Москва» до возвращения контроля над островом Змеиный и запуска альтернативного зернового коридора.

Москва

Решение почтить целую военную структуру, которая защищает страну, — стало для многих символом благодарности и поддержки.

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Но поддерживаете ли вы переименование, влияют ли политические взгляды талантливых земляков на их восприятие? В случае с Михаилом Жванецким решение вызвало противоречивые отзывы: кто-то считает, что это несправедливо к человеку, который сделал много для популяризации Одессы, другие — наоборот, считают это своевременным пересмотром колониального наследия. Пишите ваше мнение в наших соцсетях и под видео в YouTube.

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