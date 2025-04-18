По состоянию на март 2025 года средние потребительские цены на отдельные продукты в регионе составили: мягкий жирный сыр — 232,88 грн за килограмм, яйца — 55,74 грн за десяток, свинина — 190,41 грн за килограмм, сало — 156,13 грн за килограмм, вино столовое отечественного производства — 109,20 грн за 0,75 л.

Для приготовления домашней пасхи использовались следующие ингредиенты: 600 г пшеничной муки, 200 г сахара, 3 яйца, 200 мл молока, 50 г сметаны, 50 г подсолнечного масла и 100 г сливочного масла. Суммарная стоимость этих продуктов в марте 2025 года составила 110,28 грн.

В результате, ориентировочная стоимость полной пасхальной корзины в Одесской области в 2025 году составляет 854,64 грн. В нее входят: домашний кулич, крашеные яйца, мясо для буженины, сало, мягкий сыр и столовое вино украинского производства.

Управление статистики также отметило, что несмотря на сложную ситуацию в стране, украинцы продолжают придерживаться традиций и сохранять культурные обычаи, связанные с Пасхой.

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