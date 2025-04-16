Об этом говорится в отчете экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП).

Комиссия пришла к выводу, что объекты топонимии, посвященные советскому и российскому писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, относятся к символике российской имперской политики. В соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», дальнейшее использование имени Жванецкого в названиях географических объектов, юридических лиц и объектов права собственности является пропагандой российской имперской политики.

Причина — позиция сатирика по аннексии Крыма. В институте заявили, что позиция Жванецкого «вполне соответствует российскому нарративу о формальной, а не реальной субъектности Украины как суверенного государства, дальнейшую судьбу государственности которой могут решать только США и государство-агрессор РФ».

Также упоминается, что в 2019 году Жванецкий посетил оккупированный Крым для участия в съемках фильма «Одесский пароход» для канала «Россия 1».

«На основании изложенного, творческая деятельность Жванецкого Михаила Михайловича (1934-2020) — советского и российского писателя-сатирика не связана с развитием украинской культуры, одновременно вполне соответствует определению русификации в понимании Закона. Присвоение имени М. Жванецкого географическим объектам, названиям юридических лиц и объектов права собственности, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков в Украине является воплощением русификации — российской имперской политики, направленной на навязывание использования русского языка, пропаганду русской культуры…», — подчеркнули в Институте нацпамяти.

Что думают о Жванецком в Одессе

С выводами Института нацпамяти не согласна депутат Одесского горсовета Светлана Осауленко. На своей странице в Фейсбук, она заявила, что в процессе деколонизации важно сохранять баланс и не терять культурную идентичность.

“Вычеркнуть Жванецкого из нашей культурной истории — значит сделать шаг от деколонизации к самоустранению. Стереть не империю, а часть украинского южного городского кода, который существовал вопреки империям, а не в их пользу”, — считает Светлана Осауленко.

По ее словам, Жванецкий, хоть и писал на русском, был голосом Одессы — ироничной, многокультурной и украинской. Он высмеивал советскую бюрократию, убогость мышления и ложь системы.

После обретения Украиной независимости Жванецкий не дистанцировался от украинского происхождения — он неоднократно публично подчеркивал свою связь с Одессой, часто бывал в городе, поддерживал одесское культурное сообщество.

“Тексты Жванецкого транслировались в форме восприятия, понятной жителям Одессы, что привело к тому, что в 1991 году никто не вышел защищать советскую систему”, — пишет депутат.

Напомним, Михаил Жванецкий родился, жил и писал в Одессе. Он признан почетным гражданином Одессы и получил звание “Народного артиста Украины”. Летом 2024 года власти Одесской области решили переименовать бульвар Жванецкого в городе в бульвар Военно-морских сил.

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