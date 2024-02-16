В россии голову одессита Жванецкого обмотали тряпкой: требуют снести памятник «одесской жабе»

Жванецкий жжет рашистов и отравляет им жизнь

Сейчас памятник Михаилу Жванецкому в Ростове-на-Дону стоит с головой, обмотанной тряпкой. Такой мелкий вандализм, по мнению местных городских властей, должен остановить ветеранов «Вагнера» и местных российских националистов от вандализма более крупного — сноса памятника собственноручно с помощью кувалд.

Об этом сообщает телеграм-канал российского оппозиционного журналиста Александра Невзорова.

Памятник одесситу, кстати, совсем свежий, установлен ростовской мэрией в феврале 2024 года. Такой шаг не одобрили местные фашисты.

Российские фашисты требуют снести «одесскую жабу»

В своих телеграм-каналах они называют Жванецкого «одесской жабой» и пишут:

«Срочно уберите позорище на площади Ростова — памятник русофобу и гадёнышу Жванецкому, который с 2014 г. яростно и искренне проклинал СВО, русский народ и Путина. Совсем что ль обезумели? Может вы скоро будете всем фашистам ставить памятники?»

Невзоров пишет, что Жванецкий до сих пор причиняет вате сильную боль. А вата ничего не забыла и не простила. Ей есть на что злобиться. «Яд» Жванецкого был силен. Конечно, не он один прикончил совкового монстра. Было много различных «ядов». Их изящная комбинация и вызвала агонию 1991-1993 гг. (распад СССР — ред.).

— Причины ватного беснования понятны. Все дело в том, что и в крови самих скрепоносцев до сих пор циркулирует «яд» Жванецкого. Он немного утратил силу, но никуда не делся. «Яд» заставляет торжествующую нечисть подозревать то, что она не страшна, а смешна. Хорошая сатира всегда умела отравить пафос людоедов. И напомнить им о близкой агонии. Спасибо, уважаемый Михал Михалыч, — отметил журналист.

К Жванецкому относятся по-разному

Кстати, в Украине многие упрекают Михаила Жванецкого в прямо противоположном, что он «прогнулся» под российскую власть: не осудил публично оккупацию Крыма в 2014 году, остался жить в Москве, а затем принял орден из рук российского диктатора путина.

В Одессе чтут память знаменитого сатирика: его именем назван бульвар, работает музей, во дворе Литературного музея установлен памятник, Жванецкий является почетным гражданином города. В позднее советское и раннее постсоветское время Жванецкий прославился своим едким и актуальным юмором: вскрывал и высмеивал недостатки тогдашнего общества, сформированного антигуманным советским режимом, политика которого была направлена против собственных граждан.

Михаил Жванецкий умер в 2020 году в Москве в возрасте 86 лет. Похоронен там же, на Новодевичьем кладбище.