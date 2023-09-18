Что надо успеть сделать пенсионерам, чтобы не потерять часть выплат

Украинцы, которые выходят на пенсию в ближайшее время или только-только достигли пенсионного возраста, должны успеть вовремя подать заявление, напоминают в Пенсионном фонде. На это отводится три месяца. Иначе они лишатся нескольких пенсий.
В ведомстве напоминают, что для выхода на заслуженный отдых в 2023 году нужно иметь свыше 30 лет стажа. А также надо вовремя подать заявление на назначение пенсии.
Тем, кто подаст заявление о назначении пенсии по возрасту в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, она будет назначена со следующего дня после дня рождения. (То есть если 60 лет исполнилось 5 сентября, то подать документы нужно не позднее 5 декабря, чтобы ее назначили с 6 сентября).
Тем же, кто подаст заявление по истечении трех месяцев после достижения пенсионного возраста, пенсию назначат с даты обращения, и таким образом часть выплат будет потеряна.
Для назначения пенсии понадобятся следующие документы:
- заявление установленной формы;
- паспорт (оригинал и ксерокопия);
- документы о месте проживания (регистрации) пенсионера;
- свидетельство о рождении детей (в случае необходимости);
- свидетельство о браке (в случае необходимости оригинал + ксерокопия);
- заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;
- трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;
- ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
- справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при потребности);
- диплом и другие документы, которыми подтверждаются периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);
- по желанию пенсионера и при условии подтверждения первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года.
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