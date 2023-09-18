Новости Одессы и Одесской области

Что надо успеть сделать пенсионерам, чтобы не потерять часть выплат

Что надо успеть сделать пенсионерам, чтобы не потерять часть выплат

Украинцы, которые выходят на пенсию в ближайшее время или только-только достигли пенсионного возраста, должны успеть вовремя подать заявление, напоминают в Пенсионном фонде. На это отводится три месяца. Иначе они лишатся нескольких пенсий.

В ведомстве напоминают, что для выхода на заслуженный отдых в 2023 году нужно иметь свыше 30 лет стажа. А также надо вовремя подать заявление на назначение пенсии.

Тем, кто подаст заявление о назначении пенсии по возрасту в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, она будет назначена со следующего дня после дня рождения. (То есть если 60 лет исполнилось 5 сентября, то подать документы нужно не позднее 5 декабря, чтобы ее назначили с 6 сентября).

Тем же, кто подаст заявление по истечении трех месяцев после достижения пенсионного возраста, пенсию назначат с даты обращения, и таким образом часть выплат будет потеряна.

Для назначения пенсии понадобятся следующие документы:

  • заявление установленной формы;
  • паспорт (оригинал и ксерокопия);
  • документы о месте проживания (регистрации) пенсионера;
  • свидетельство о рождении детей (в случае необходимости);
  • свидетельство о браке (в случае необходимости оригинал + ксерокопия);
  • заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;
  • трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;
  • ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при потребности);
  • диплом и другие документы, которыми подтверждаются периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);
  • по желанию пенсионера и при условии подтверждения первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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