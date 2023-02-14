Оформление пенсии: как самостоятельно рассчитать ее размер и какие нужны документы

При каких условиях назначается пенсия? Когда надо обращаться в Пенсионный фонд? Каковы нюансы расчета пенсии? Долго ли ждать перерасчета? Ответы на эти и другие пенсионные вопросы читайте в этой статье.

Пенсионный возраст и право на пенсию

Право на пенсию по возрасту наступает в Украине при достижении 60 лет. Это касается и мужчин, и женщин. Напомним, что женщинам постепенно поднимали пенсионный возраст в течение 10 лет – с 2011-го по 2021 год. Теперь этот период завершен.

Чтобы оформить пенсию, нужно не просто достичь пенсионного возраста, а иметь при этом достаточное количество стажа. Тем, кто собирается на пенсию в 2023 году, нужно иметь не меньше 30 лет стажа.

Если стажа меньше, то пенсию не назначат даже в 60 лет. В таких случаях на пенсию придется выходить или в 63 года или в 65 лет – в зависимости от количества стажа на момент обращения за пенсией (есть определенная градация).

В следующем, 2024 году, для выхода на пенсию будут требовать уже 31 год стажа, в 2025-м – 32 года и так далее. С 2028 года пенсия будет назначаться при наличии не менее 35 лет официального стажа.

Как оформить пенсию

Если наступает пенсионный возраст и стажа достаточно, то можно обращаться за пенсией. Оформить пенсию сегодня можно по старинке, обратившись с документами в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Но есть и более современные варианты, когда пенсия оформляется не выходя из дома. Заявление и сканированные копии документов можно подать дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда или через приложение «Дія».

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если соответствующее заявление с необходимыми документами поступило не позднее трех месяцев со дня рождения. Если заявление будет подано позже, то пенсию назначат с даты подачи заявления. Также с даты подачи заявления осуществляется переход с одного вида пенсии на другой.

Если человек имеет право одновременно получать разные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца), то назначается только один вид пенсии на выбор.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Само собой, у человека, оформляющего пенсию, должен быть паспорт и идентификационный код (хотя есть и исключения). По паспорту определяется, в том числе, возраст человека.

Вторыми по значимости следуют документы, подтверждающие стаж, ведь именно количество стажа зачастую является определяющим.

Напомним, что стаж после 2004 года засчитывается на основании данных об уплате страховых взносов. Это данные из единого государственного реестра (сведения персонифицированного учета), которые подтверждают, что человек все эти годы официально работал, а значит — подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Какие нужны документы для подтверждения стажа

Стаж после 2004 года подтверждать в Пенсионном фонде не нужно, документы у них уже есть.

Стаж до 2004 года подтверждается, прежде всего, трудовой книжкой. Также это могут быть справки с места работы, архивные документы, документы об учебе, службе в армии, рождении детей (для женщин). Впрочем, с недавних пор в Украине появилось такое понятие, как электронная трудовая книжка.

Со временем все бумажные трудовые книжки будут оцифрованы и сведения о работе людей до 2004 года также будут доступны Пенсионному фонду заранее. Это позволит назначать пенсии автоматически. Хотя эта услуга уже действует, и многие люди успели ей воспользоваться.

Как известно, на размер пенсии влияет не только стаж, но и зарплата. Документы о зарплате в идеале уже в Пенсионный фонд можно не предоставлять. Необходимые сведения также берутся работниками фонда из системы персонифицированного учета.

Напомним, что при назначении пенсии учитываются данные о зарплате за все периоды работы начиная с 1 июля 2000 года и до момента назначения пенсии. При желании (и если это выгодно) претендент на пенсию может дополнительно предоставить бумажную справку о зарплате за любые 5 лет подряд до указанной даты. Но при условии, что сохранились первичные документы о начисленной зарплате за те годы.

Право на специальные пенсии и надбавки

Обратим внимание, что мы говорим, прежде всего, о пенсиях по возрасту. Иногда нужно предоставить справки, которые позволяют выйти на пенсию раньше. Например, человек может выйти на пенсию досрочно, если имеет статус участника боевых действий или работал на шахте. На самом деле таких льготных категорий людей и профессий довольно много.

Это же касается специальных пенсий для военнослужащих, чернобыльцев, прокуроров, судей и некоторых других категорий, которые выходят на пенсию по специальным законам. Там и документы нужны несколько иные. Не все из них выходят на пенсию досрочно, но алгоритм расчета другой.

Отдельная тема – право на надбавки. Те же участники боевых действий имеют право на некоторые доплаты к пенсии, поэтому в Пенсионный фонд надо будет предоставить льготное удостоверение. То же самое касается и других людей, имеющих определенные льготы или заслуги, например:

почетные доноры;

лица, награжденные орденами;

жители горной местности и так далее.

Как самостоятельно посчитать размер пенсии

Пенсия по возрасту зависит от трех показателей:

средней зарплаты по Украине за три года, предшествующих году обращения за пенсией;

индивидуального коэффициента зарплаты;

коэффициента стажа.

Как определить среднюю зарплату по Украине

Допустим, мужчина в 60 лет вышел на пенсию в июле 2022 года, имея 37 лет стажа.

Для назначения пенсии применили показатель средней зарплаты по стране за три предшествующих года, то есть за 2019-2021 годы, что составляет 10 846,37 гривны.

Как определить индивидуальный коэффициент зарплаты

Индивидуальный коэффициент зарплаты просчитать самостоятельно очень сложно. Он определяется в этом примере путем сравнения зарплаты человека за каждый месяц за последние 22 года (с июля 2000 года по июнь 2022 года) со средней зарплатой по Украине за соответствующие месяцы.

Для простоты примера возьмем коэффициент «1». Это значит, что человек получал все эти годы ровно такую же зарплату, как и средняя по стране. То есть мы делим его зарплату на среднюю по стране. Естественно, такой коэффициент может быть и больше, может быть и меньше (обычно он округляется до пяти знаков после запятой).

Как определить коэффициент стажа

Коэффициентом стажа считается проще всего: 37 лет стажа дают право получать 37% от зарплаты.

Итоговая формула расчета пенсионной выплаты

Зная все три показателя, мы легко просчитываем основной размер пенсии. Нужно их просто перемножить между собой: 10 846,37 х 1 х 0,37 = 4 013,16 грн.

Как считается доплата за стаж

В данном случае к пенсии устанавливается также доплата за два года сверхнормативного стажа. Конкретно в этом случае надбавка будет составлять 2% от размера прожиточного минимума. На 1 июля 2022 года такой прожиточный минимум составлял 2027 гривен. Значит, размер доплаты за стаж при назначении пенсии в этом примере мог бы составлять 40,54 гривны.

Это отдельная тема, но важно не запутаться и помнить, что доплата за стаж считается по-разному:

у мужчин и у женщин;

у пенсионеров, вышедших на пенсию до октября 2011 года и позже;

у кого основной размер пенсии выше прожиточного минимума, и чья пенсия ниже данного показателя.

Кому и когда пересчитывают пенсии?

Перерасчеты пенсий бывают массовые и индивидуальные.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. Это когда человек донес какой-то документ, влияющий на размер пенсии или наступили обстоятельства, дающие право на повышение конкретно его пенсии. Самый распространенный пример: человек отработал после выхода на пенсию еще два года и претендует на перерасчет пенсии по стажу.

МАССОВЫЙ. Это когда происходит перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума или осуществляется индексация пенсий. К массовому перерасчету можно также отнести, например, установление возрастных надбавок.

К слову, если человек работает, а прожиточный минимум вырос, то ему надбавку за стаж не пересчитают. Но мы предположим, что мужчина из нашего примера уже не работает, и рассмотрим, как могла измениться его пенсия в декабре 2022 года.

Тогда прожиточный минимум увеличился с 2027 до 2093 гривен. В его случае произошло увеличение надбавки за 2 года сверхнормативного стажа. Была 40,54 гривен, а стала 41,86 гривны (2093 грн. х 2%). То есть в таком примере пенсия увеличилась всего на 1,32 гривны.

Особенности перерасчета и индексации пенсий

В марте ожидается обещанная индексация. В связи с этим надо быть готовым к тому, что новые пенсии, как правило, не индексируют. Причина — они и так назначаются с учетом более нового показателя средней зарплаты по стране. Один из основных смыслов индексации заключается как раз в том, чтобы подтягивать размеры пенсий, назначенных давно, ведь при их расчете используются более низкие (устаревшие) показатели средней зарплаты.

Но если бы пенсию в нашем примере все-таки решили проиндексировать, то на определенный процент умножали бы не саму пенсию, а именно показатель средней зарплаты, который подставляется в формулу расчета (в приведенной формуле это 10 846,37 гривны).

Сергей Коробкин, независимый консультант