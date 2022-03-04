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Соцпомощь и поддержка: куда обращаться одесситам и жителям Одесской области?

Соцпомощь и поддержка: куда обращаться одесситам и жителям Одесской области?

Одесситы и жители Одесской области могут обращаться за помощью в центры и отделения социальной защиты. Сделать это можно по телефону «горячих линий». Специалист проконсультирует и даст всю необходимую информацию.
Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.

Чем вам помогут?

Рецепты

В центрах и отделениях социальной защиты продолжают консультировать граждан и давать им всю необходимую помощь, особенно в военное время. Здесь помогут людям старшего возраста и с инвалидностью, матерям с детьми, одиноким людям, многодетным семьям, тем, кто остался без работы или жилья.

Если вы оказались в трудной жизненной студии, нуждаетесь в поддержке, в субсидиях или льготах, звоните:

  • департамент социальной и семейной политики облгосадминистрации — (094) 949-47-59-25;
  • Одесский областной центр социальных служб – (094)-945-45-02, (067)-992-66-21, (093) 392 96 15, (098) 615 57 01.
  • Центр социальных служб (Одесса) – (048) 793-46-03;
  • Главное управление Нацсоцслужбы в Одесской области – (098) 847-69-81.

Территориальные центры социального обслуживания в районах Одессы:

  • Киевский район – (048) 765-07-87;
  • Малиновский район – (048) 796-27-49;
  • Приморский район – (098) 984-78-57;
  • Суворовский район – (048) 763-03-18.

Территориальные центры социального обслуживания в районах области:

  • Подольск – (066) 933-51-36;
  • Черноморск – (048) 684-30-38;
  • Южное – (097) 461-17-15;
  • Измаил – (068) 035-52-89;
  • Белгород-Днестровский – (067) 333-06-23;
  • Березовский район – (097) 724 15 88;
  • Измаильский район – (097) 454-76-69;
  • Одесский район – 093) 273-52-70;
  • Раздельнянский район – (050) 644 -91-97.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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