Соцпомощь и поддержка: куда обращаться одесситам и жителям Одесской области?

Одесситы и жители Одесской области могут обращаться за помощью в центры и отделения социальной защиты. Сделать это можно по телефону «горячих линий». Специалист проконсультирует и даст всю необходимую информацию. Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.

Чем вам помогут?

В центрах и отделениях социальной защиты продолжают консультировать граждан и давать им всю необходимую помощь, особенно в военное время. Здесь помогут людям старшего возраста и с инвалидностью, матерям с детьми, одиноким людям, многодетным семьям, тем, кто остался без работы или жилья.

Если вы оказались в трудной жизненной студии, нуждаетесь в поддержке, в субсидиях или льготах, звоните:

департамент социальной и семейной политики облгосадминистрации — (094) 949-47-59-25;

Одесский областной центр социальных служб – (094)-945-45-02, (067)-992-66-21, (093) 392 96 15, (098) 615 57 01.

Центр социальных служб (Одесса) – (048) 793-46-03;

Главное управление Нацсоцслужбы в Одесской области – (098) 847-69-81.

Территориальные центры социального обслуживания в районах Одессы:

Киевский район – (048) 765-07-87;

Малиновский район – (048) 796-27-49;

Приморский район – (098) 984-78-57;

Суворовский район – (048) 763-03-18.

Территориальные центры социального обслуживания в районах области:

Подольск – (066) 933-51-36;

Черноморск – (048) 684-30-38;

Южное – (097) 461-17-15;

Измаил – (068) 035-52-89;

Белгород-Днестровский – (067) 333-06-23;

Березовский район – (097) 724 15 88;

Измаильский район – (097) 454-76-69;

Одесский район – 093) 273-52-70;

Раздельнянский район – (050) 644 -91-97.

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