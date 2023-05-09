Пенсий в Украине на всех не хватит: срочно нужны реформы

Пенсионный фонд в Украине финансируется из государственного бюджета, которого может не хватить для всех пенсионеров. Самым простым решением является повышение пенсионного возраста. Его поднимают не только в Украине, но и в ряде стран Европы. Как исправить ситуацию и что будет с нашими пенсиями читайте в этой статье.

Уровень бедности в Украине

По данным Министерства социальной политики Украины более 7 миллионов граждан Украины живут за чертой бедности. Более 3 миллионов рискуют там оказаться. По оценкам Всемирного банка, за прошлый год уровень бедности в нашей стране вырос с 5,5% до 24,2%.

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Пенсионная реформа во Франции

Во Франции, например, с начала 2023 года общество возмущается из-за пенсионной реформы, которая повышает возраст выхода на пенсию. По мнению французского правительства, реформа необходима, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

Январь, февраль, март, 1 мая: во Франции сотни тысяч, а бывало, и больше миллиона людей выходили на улицы с протестами. Стычки с правоохранителями, аресты. Так французы защищают свои права.

Основная цель реформы — повышение пенсионного возраста с нынешних 62 до 64 лет, а также увеличение требуемого стажа до 43 лет. Старт запланирован на осень этого года.

Повышение возраста для выхода на пенсию будет происходить поэтапно до 2030 года. Но даже после повышения пенсионный возраст во Франции останется ниже, чем в большинстве европейских стран, где его подняли до 65 лет или больше.

Пенсионный возраст в других европейских странах

Так, в Италии и Германии на заслуженный отдых выходят в 67 лет, в Великобритании – в 66 лет. В скором будущем в Нидерландах, Дании, Италии возраст выхода на пенсию планируют увеличить до 69 лет.

В европейских странах не просто поднимают пенсионный возраст, а учитывают продолжительность жизни, социальное обеспечение, качество медицинской помощи, уровень благополучия страны в целом. Это все то, о чем в нашей стране громко говорить не принято. В противовес частым разговорам о необходимости менять пенсионную систему.

Важность реформирования пенсионной системы Украины

Пока у нас идет полномасштабная война, реформы неуместны, тем более такие непопулярные, как повышение пенсионного возраста. Но, очевидно, вообще избежать такого развития событий вряд ли получится.

Напомним, что для выхода на пенсию по возрасту (в 60 лет) в 2027 году надо будет иметь 35 лет стажа. Но это, по мнению специалистов, нужного эффекта не даст. Для обеспечения бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) такого шага недостаточно. К тому же нынешние реалии сопряжены с рядом другим проблем.

Тяжелая экономическая ситуация сейчас и в первые послевоенные годы. Количество работающих предприятий, а вместе с ними и рабочих мест, сократилось в разы. Ситуация на рынке трудоустройства еще какое-то время будет сложной, а значит — количество работающих, как и объем их отчислений, будут незначительными.

Неофициальное трудоустройство. Со времен карантина, а потом и война привели к росту сотрудников, работающих на дому без оформления. То есть они не платят налоги и единый социальный взнос (ЕСВ).

Ухудшение демографической ситуации. Население Украины начало сокращаться задолго до войны. Сейчас этот процесс идет по нарастающей: в связи с большими потерями и невозможностью оказать медицинскую помощь на оккупированных территориях и территориях, приближенных к линии фронта. Кроме этого, многие покинули страну.

По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, ситуацию можно считать катастрофической, даже если из страны выехало 2 миллиона человек.

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На начало апреля 2023 года в Европе было зарегистрировано более 8 миллионов украинских беженцев. Так что наша катастрофа — четырехкратного масштаба. Большая часть уехавших — это молодые активные женщины и дети — будущее нашей страны.

Говорят, чем дольше будет продолжаться война, тем меньше беженцев вернется в Украину. В итоге диспропорция между числом работающих и числом пенсионеров только увеличится.

В Украине сократилось количество налогоплательщиков

Уже сегодня количество работающих людей сравнялось с количеством пенсионеров. По данным ПФУ, на начало года у нас 11 миллионов плательщиков ЕСВ и столько же пенсионеров. То есть один работающий со своей зарплаты обеспечивает одного пенсионера.

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Чтобы решить проблему наполнения Пенсионного фонда, придется повышать пенсионный возраст и тем самым сократить число новых пенсионеров. Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко считает, что повышение пенсионного возраста — более честный вариант, чем постепенное повышение рабочего стажа. По ее словам, это действенный способ компенсировать масштабы старения населения, что и показывает международная практика.

Кроме того, говорят, что и введение накопительной пенсии больше нельзя откладывать. При действующей системе через 10-15 лет Украина не сможет платить из солидарной системы даже минимальные пенсии.

Закон о накопительном пенсионном обеспечении

В Верховной Раде уже изучают законопроект № 9212 о накопительном пенсионном обеспечении, которое должно заработать с 1января 2025 года.

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Основные положения законопроекта:

обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих лиц до достижения ими 55 лет;

обязательная уплата работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников. С 2025 года на персональные счета каждого работающего ежемесячно будет поступать в виде дополнительных пенсионных накоплений 2% от фонда заработной платы (1% — из ЕСВ, 1% – из государственного бюджета). В 2026 году отчисления составят соответственно 3%, а в 2027 году – 4%;

создание государственного пенсионного фонда накопительной системы, который в случае чего должен гарантировать вкладчикам возврат накоплений;

в случае смерти работника право собственности на пенсионные сбережения получат наследники.

Конечно, этот документ получил и критические отзывы. Например, для того чтобы накопительная пенсионная система работала эффективно, нужно, чтобы на счета человека начислялось не меньше, чем 8-10% от его зарплаты. Эти деньги должны работать и покрывать уровень инфляции. Как этого достичь? Поднимать экономику и создавать рабочие места. Платить достойные зарплаты. Создавать благоприятные условия для возврата наших беженцев. Восстанавливать инфраструктуру и жилой фонд. На это понадобится много времени, сил. И, конечно, политическая воля.

Перспективы пенсий в Украине

Согласитесь, перспективы так себе. Сегодняшние пенсионеры как жили на копейки, так и будут жить, вернее — выживать. Людям предпенсионного возраста придется работать очень долго и не факт, что их пенсии потом будут выше, чем сейчас. И с накопительной системой тоже все непросто. Зарплаты для людей и налоги для работодателей должны быть такими, чтобы можно было безболезненно переводить часть доходов в накопления. В противном случае люди предпочтут жить «здесь и сейчас», а не полагаться на туманные «сбережения».

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