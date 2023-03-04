Как перевести пенсию с банковской карты на почту?

Пенсию можно получать двумя способами – на пенсионную банковскую карточку или через почтовые отделения.
Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на январь 2023 года, через банки пенсии получают свыше 8 миллионов человек, по почте – свыше 2 миллионов.
Как объяснили в «Укрпочте», заявление на выплату пенсий через почтовые отделения можно написать как при выходе на пенсию, так и в случае, если вы получаете деньги на банковский счет.
Для получения пенсионных выплат через почту нужно:
- заполнить заявление на получение пенсии в «Укрпочте». Бланк заявления можно найти по ссылке;
- отправить заявление в Пенсионный фонд через ближайшее отделение «Укрпочты».
Пенсию можно будет получать по выбору: в почтовом отделении или дома – ее принесет почтальон.
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Фото Hyser.ua