Как перевести пенсию с банковской карты на почту?

Пенсию можно получать двумя способами – на пенсионную банковскую карточку или через почтовые отделения. Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на январь 2023 года, через банки пенсии получают свыше 8 миллионов человек, по почте – свыше 2 миллионов.

Как объяснили в «Укрпочте», заявление на выплату пенсий через почтовые отделения можно написать как при выходе на пенсию, так и в случае, если вы получаете деньги на банковский счет.

Для получения пенсионных выплат через почту нужно:

заполнить заявление на получение пенсии в «Укрпочте». Бланк заявления можно найти по ссылке;

отправить заявление в Пенсионный фонд через ближайшее отделение «Укрпочты».

Пенсию можно будет получать по выбору: в почтовом отделении или дома – ее принесет почтальон.

Вас также может заинтересовать:

Фото Hyser.ua