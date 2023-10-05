Куди зникають українські пенсіонери: три головні причини

В Україні знижується кількість пенсіонерів. Тенденція спостерігається з 2020 року. Тоді кількість пенсіонерів зменшилася на 200 тисяч, 2021 року – на 290 тисяч і у 2022 році – ще на 154 тисячі. Розповідаємо, куди пропадають пенсіонери і як призначатимуться пенсії в Україні.

Підвищена смертність пенсіонерів в Україні

За даними Пенсійного фонду, на 1 січня 2023 року в Україні було зареєстровано 10 мільйонів 687 тисяч пенсіонерів, а роком раніше — 10 мільйонів 841 тисяча. При цьому слід пам’ятати, що постійно призначають нові пенсії.

Візьмемо як приклад 2020 рік. Тоді за рік призначили орієнтовно 350 тисяч пенсій. Того ж року в Україні померло понад 550 тисяч людей. Очевидно, що більша кількість смертей природно припала на людей похилого віку. Таким чином, країна за рік не дорахувалась 200 тисяч пенсіонерів. Тобто темпи смертності, на жаль, значно перевищують темпи припливу нових пенсіонерів.

Читайте також: Як самостійно розрахувати розмір пенсії

Офіційний перепис населення в Україні не проводився дуже давно, але дані Пенсійного фонду досить точні, оскільки щомісяця нараховуються пенсії, і ми можемо знати, скільки у нас в країні отримувачів пенсії (тобто скільки людей перебуває на обліку).

Чому ж пенсіонерів стає менше? Головна причина, як зазначалося, – це висока смертність. З одного боку, це природний процес – так чи інакше люди старіють. З іншого боку, слід визнати, що ми не зовсім досконалі системи соціального захисту, охорони здоров’я тощо. Тобто рівень життя впливає і на тривалість життя.

Реформа та підвищення пенсійного віку в Україні

Друга причина зменшення кількості пенсіонерів — це пенсійні реформи. Як у сумному анекдоті: «Найкраща пенсійна реформа – це зменшення кількості пенсіонерів». Можливо, це і не жарт, а сувора правда життя. Принаймні в Україні спостерігається схожа тенденція.

Насамперед йдеться про підвищення пенсійного віку. Адже у 2011 році жінкам почали поступово підіймати пенсійний вік із 55 до 60 років. У 2021 році перехідний період закінчився, і таким чином жінки почали йти на пенсію пізніше. Зараз і у жінок, і у чоловіків вік виходу на пенсію встановлено на рівні 60 років.

Однак сьогодні навіть у 60 років можна не вийти на пенсію, якщо у людини немає необхідної кількості стажу. Це так зване приховане підвищення пенсійного віку.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

Для жінок та чоловіків з 2011 року для виходу на пенсію стали поступово підіймати стаж:

до жовтня 2011 року — потрібно було лише п’ять років стажу;

з жовтня 2011 — 15 років;

з 2018 року — 25 років;

з 2023 — 30 років;

з 2024 по 2028 — щорічне збільшення стажу до 35 років.

Звичайно, не всі були готові до цього. Багато хто працює неофіційно, не кожен, в принципі, може знайти собі роботу та напрацювати необхідну кількість стажу. Таким чином, пенсія може призначатись у 63 або навіть у 65 років залежно від стажу на дату настання конкретного віку. У деяких випадках у 65 років призначається вже не пенсія, а державна соціальна допомога саме тим особам, які за новими правилами пенсію не заробили. Отже, пенсійний вік настав, а пенсія ще на 5 років десь загубилася. Тобто велика кількість людей не може вчасно оформити пенсію, і нових пенсіонерів з року в рік зменшується.

Також слід враховувати, що в різні роки може бути різна кількість осіб, які досягають того чи іншого віку. Це також певною мірою може дещо впливати на кількість призначених пенсій та на відповідний баланс.

Міграція пенсіонерів до інших країн через війну

Третя причина зменшення кількості пенсіонерів — це міграційні процеси. На жаль, війна робить свою справу – люди у ролі біженців шукають притулку в інших країнах. Звісно, за кордон переважно виїхали жінки працездатного віку разом із дітьми. Але є й певний відсоток пенсіонерів, які також залишили країну. Поки що невідомо, хто повернеться, а хто ні. Те саме стосується й тих, хто залишився по той бік лінії фронту.

У нинішніх умовах важко давати прогнози й досить складно здійснювати точний облік таких осіб. Частина людей, які виїхали за кордон або залишилися на окупованих територіях, досі враховуються у Пенсійному фонді України. Але рано чи пізно може виникнути питання про тимчасове зупинення нарахувань таким особам до з’ясування обставин.

Що цікаво, попри зменшення кількості пенсіонерів, потреба у виплаті пенсій зростає. У січні 2022 року держава витратила на виплату пенсій 44 мільярди гривень, а вже у грудні 2022 року – 51 мільярд гривень. Після березневої індексації 2023 року щомісячна потреба у виплаті пенсій в Україні перетнула позначку 55,5 мільярда гривень. Це означає, що навіть невелика індексація для 10 мільйонів пенсіонерів потребує величезних дотацій із бюджету.

На сьогодні, якщо пенсіонер поїхав на тимчасове проживання за кордон, виплата пенсії не припиняється. Водночас на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроект №9004 про надання Пенсійному фонду доступу до інформації про перетин громадянами кордонів України.

Читайте також: