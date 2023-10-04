Украинцы за границей: как принимает наших беженцев Япония

Война разбросала украинцев по всему миру. Большинство предпочли для эвакуации Европу, но есть и те, кто рискнул отправиться в очень экзотические и далекие страны. Так, днепрянка Олеся уже год живет в Японии. Девушка откровенно рассказала нам о плюсах и минусах жизни в Стране восходящего солнца.

Обязательно нужна виза

В августе 2022-го Олеся с подругой приехали из Днепра в Польшу. Но, поскольку обе с юности интересовались культурой аниме и японским языком, то в первый же день в Варшаве они пошли в японское посольство, подали документы на визу и прошли собеседование. Уже через неделю девушки получили бесплатные билеты на самолет в Токио.

— Все украинске беженцы, которые едут в Японию для получения временной защиты по государственной программе, сначала попадают в гостиницу в городе Чиби, расположенном недалеко от столицы, — рассказывает днепрянка. — Там беженцы живут до тех пор, пока не получат отдельные квартиры. Мы прожили в отеле с начала сентября по середину февраля. Все это время бесплатно питались в местном ресторане, получая наборы из базовых продуктов. Также нам выдавали карманные деньги на минимальные нужды. Кроме того, сразу же предоставляется медицинская страховка, покрывающая стоимость визитов к врачам.

В феврале Олеся переехала в двухкомнатную квартиру в Сайтаме — городе в 40 минутах езды от центра Токио.

Кстати, переселение из гостиницы происходит исключительно с согласия украинцев: им предлагают разные варианты жилья, которое предоставляет государство.

Выплат на жизнь хватает

Украинцы, спасающиеся в Японии от войны, имеют хорошую финансовую поддержку. Пока Олеся жила в гостинице, она получала 1400 иен в день, когда переехала в квартиру — 2400 (сейчас курс японской иены к украинской гривне составляет 1 к 0,25). На эти деньги нужно самостоятельно покупать еду, одежду и оплачивать коммунальные услуги.

Самый затратный пункт — электроэнергия. Но без нее никуда: зимой приходится постоянно включать обогреватель, поскольку централизованного отопления в Японии нет, летом — кондиционер или вентилятор.

В целом жизнь в Японии очень недешева. Особенно кусаются цены на овощи и фрукты. Они здесь продаются поштучно или в небольших наборах по несколько штук, даже яблоки и картошка. К этому украинцам, привыкшим покупать все килограммами и, по японским меркам, за копейки, привыкнуть очень трудно.

Еще в Японии очень дорого стоят транспортные услуги, поэтому путешествия внутри страны — удовольствие не из дешевых. Например, билет на поезд от Сайтами, где проживает Олеся, до Токио стоит 600 иен (150 гривен). Но самые дорогие — суперскоростные поезда «Синкансен». За два часа проезда от Токио до Киото придется заплатить примерно 3,5 тысячи гривен.

Люди сдержанные, но Украине сочувствуют

— В целом японцы очень дружелюбны, но достаточно закрыты, они все эмоции держат в себе, — рассказывает Олеся. — В то же время люди здесь очень воспитанны — их с детства учат уважать чужие границы и личное пространство окружающих. Например, в Японии распространены кафе, где не надо ни с кем контактировать. Заказ делаешь в автомате, получаешь номерок, потом садишься за столик, огражденный со всех сторон. Свой номер ты кладешь под ширму, оттуда же получаешь еду — никакого контакта с обслуживающим персоналом.

На улицах и в магазинах местные жители часто спрашивают днепрянку, откуда она приехала. Услышав в ответ, что из Украины, обычно вздыхают: мол, вам сейчас тяжело. В токийском метро установлены экраны, на которых часто можно увидеть новости об Украине. А еще в столице есть волонтерский центр, поддерживающий украинских беженцев. Зимой в нем действовала программа «Согреем Украину»: многие японцы собирали посылки нашей стране, приносили открытки и оригами, сделанные своими руками. Это было очень трогательно.

Гастрономические нюансы

— Что касается японской кухни, она, вопреки моим опасениям, оказалась не столь экзотичной, как в Китае или Вьетнаме, — отмечает Олеся. — Японцы не едят насекомых или червей. Они очень любят жареную пищу в кляре — таким образом готовят и мясо, и морепродукты, и овощи. Очень распространены разные виды лапши, а также рис. Его японцы добавляют к разным блюдам. Среди не самых приятных с точки зрения украинцев блюд я бы назвала натто — бобы в соусе в виде забродившей слизи. Они дешевы и очень популярны, но обладают специфическим резким запахом, поэтому я до сих пор не рискнула их попробовать.

Больше всего Олесе в Японии пришлись по вкусу такояки — шарики из теста с кусочками осьминога внутри. Стоит порция такого фаст-фуда недорого — около 600 иен (примерно 150 гривен).

Языковой вопрос

Всего Япония приняла почти 2,5 тысячи украинских беженцев, многие из которых, несмотря на выплаты, ищут работу. Конечно, без знания языка здесь доступен только неквалифицированный труд: уборка, мытье посуды, иногда приготовление пищи. Английский в Японии не очень распространен, так что, если планируете задержаться здесь надолго, придется учить японский, чем Олеся и занимается.

— Язык я начала учить еще в Украине, сейчас посещаю бесплатные курсы, — рассказывает девушка. — Уже могу разговаривать на бытовом уровне, но для того, чтобы свободно владеть, нужно где-то пять лет. Главная сложность — в иероглифах. Даже сами японцы часто совершают ошибки, когда используют их. В японском семь тысяч иероглифов, для полноценного общения нужно знать хотя бы 2500. Существует очень много разных нюансов — например, один и тот же иероглиф можно читать по-разному. А к числительным прилагаются разные суффиксы, благодаря которым образуются отдельные слова. Так, в японском есть разные числительные для плоских и объемных предметов, этажей, животных, людей и так далее.

Плюсы и минусы жизни в Японии

Плюсы жизни в Японии, по мнению днепрянки:

природное разнообразие: здесь есть горы, леса, океан, озера, зимние и летние курорты. В стране очень развит внутренний туризм, поэтому японцы редко путешествуют вне своей родины.

поразительная чистота на улицах;

низкий уровень преступности;

высокая культура и вежливость населения;

хорошо развитый сервис;

трепетное отношение к достопримечательностям и национальному наследию;

частые праздники и фестивали, которые можно посетить бесплатно.

К минусам можно отнести:

специфический климат: в частности, летом в Японии очень жарко и влажно — на улице буквально нечем дышать. Температура поднимается до +40 градусов Цельсия;

постоянные землетрясения — минимум раз в несколько месяцев. К счастью, в основном они слабы и непродолжительны;

необходимость знать японский — без языка вас будут подстерегать проблемы буквально на каждом шагу.

Цены в Японии

хлеб — 200 иен (примерно 50 гривен);

четыре яблока среднего размера — 600-700 иен (150-175 гривен);

шесть картофелин — 400 иен (100 гривен);

бутылка безлактозного молока, 200 грамм куриного филе, 10 яиц имеют одинаковую цену — около 300 иен (75 гривен).

Ирина КАДЧЕНКО

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