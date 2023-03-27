Кто может выйти на пенсию раньше?

Досрочно выйти на пенсию можно, отработав на вредных производствах (по спискам №1 и №2). Также досрочную пенсию назначают лицам с особым статусом.
Как поясняют в Пенсионном фонде, это:
- участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;
- члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;
- участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
- лица, которым на время увольнения (в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья) осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.
Напомним, выйти на пенсию в 2023 году можно:
- в 60 лет – при наличии не менее 30 лет стажа;
- в 63 года – при наличии не менее 20 лет стажа;
- в 65 лет – при наличии не менее 15 лет стажа.
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Фото dengi.ua