Новости Одессы и Одесской области

Кто может выйти на пенсию раньше?

Кто может выйти на пенсию раньше?

Досрочно выйти на пенсию можно, отработав на вредных производствах (по спискам №1 и №2). Также досрочную пенсию назначают лицам с особым статусом.

Как поясняют в Пенсионном фонде, это:

  • участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;
  • члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;
  • участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
  • лица, которым на время увольнения (в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья) осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.

Напомним, выйти на пенсию в 2023 году можно:

  • в 60 лет – при наличии не менее 30 лет стажа;
  • в 63 года – при наличии не менее 20 лет стажа;
  • в 65 лет – при наличии не менее 15 лет стажа.

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Фото dengi.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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