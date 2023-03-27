Кто может выйти на пенсию раньше?

Когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам и госслужащим? С 1 марта 2023 года были проиндексированы пенсии для 10,5 миллиона пенсионеров. Это пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца. Кроме того, пересчитали пенсии военнослужащих и чернобыльцев. ПОДРОБНЕЕ

Как перевести пенсию с банковской карты на почту? Пенсию можно получать двумя способами – на пенсионную банковскую карточку или через почтовые отделения.

Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на январь 2023 года, через банки пенсии получают свыше 8 миллионов человек, по почте – свыше 2 миллионов. ПОДРОБНЕЕ