Ключевые моменты:

В Одессе открылась выставка «Парность» художницы Елены Сердюченко об отношениях, одиночестве и внутренних конфликтах

В работах сочетаются яркие цвета, маски, символы и фантастические существа

Часть картин родилась после личных кризисов и драматических событий в жизни художницы

Выставка продлится до 12 июня на Соборной площади, 2

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на открытии выставки «Парность» и поговорила с художницей Еленой Сердюченко о картинах, которые рождались из личных кризисов, переживаний, любви и одиночества. Именно поэтому экспозиция получилась не «декоративной», а очень живой и эмоциональной — такой, что заставляет зрителей задерживаться у работ дольше обычного.

Бесконечный внутренний диалог

Иногда выставка — это просто картины на стенах. А иногда — разговор, после которого люди долго молчат, словно прислушиваясь к себе. Именно такой стала «Парность» Елены Сердюченко — серия работ, где двое постоянно ищут друг друга: спорят, молчат, отдаляются, сближаются, пытаются понять.

Сама художница признаётся: тема парности преследовала её десятилетиями, хотя осознала она это только сейчас.

— Иногда художник годами создаёт произведения, не осознавая, что сквозь них проходит одна и та же тема — тихая, настойчивая, почти судьбоносная, — говорит Елена Сердюченко.

В её работах снова и снова появляются парные существа — люди, животные, маски, странные создания, абстрактные формы. Они словно ведут бесконечный внутренний диалог.

— Общаются, есть и почти враждующие, спорящие. То есть разные аспекты общения вдвоём. Наверное, это не так уж легко… Но важно, — говорит художница.

«Парность» — не о романтической любви в привычном смысле. Это история о сложной связи между «я» и «ты», между человеком и его тенью, между логикой и интуицией, между тем, кем мы являемся, и кем могли бы стать.

Особенно искренне звучит её признание об отношениях:

— Говорят: отношения — это работа. А я никогда до конца не понимала, как именно выполняется эта работа. Мне всегда казалось, что открытости, честности и любви должно быть достаточно.

Эмоциональная и тревожная живопись

Живопись Елены Сердюченко эмоциональна и тревожна одновременно. Геометризированные фигуры, яркие цвета, маски, символы и фантастические существа создают ощущение внутренней архитектуры человеческих переживаний. Это не те работы, которые «просто нравятся». Они цепляют, провоцируют, иногда даже пугают.

И художница не боится таких реакций.

— Бывают негативные отзывы. Я ценю, что люди искренне высказываются. Не просто делают фальшивые комплименты, а говорят правду о том, как воспринимают.

Картины рождались из разных состояний — после драматических событий, внутренних кризисов, моментов любви или одиночества.

— Некоторые картины рождались после каких-то драматических ситуаций в жизни. Как проработка… Но есть и позитивные моменты. Выставки дают такой положительный толчок творчеству. Люди приходят, чувствуешь обратную связь. Интересно посмотреть на свои работы чужими глазами. Люди иногда видят что-то совсем не так, как я. И мне это интересно.

Сегодня, когда война сделала жизнь хрупкой и непредсказуемой, люди всё равно приходят на выставки. И это, говорит художница, для неё особенно важно.

— Приятно, что приходят, не сидят дома. Людям интересно посмотреть и пообщаться с художниками. Это очень приятно.

А самое ценное для неё — тот самый особенный взгляд зрителя.

— Самое интересное, когда есть особенный взгляд. Может даже неожиданный.

Выставка «Парность» продлится до 12 июня (Соборная площадь, 2). И, возможно, это именно та история, после которой хочется чуть дольше смотреть не только на картины — но и на себя.

Читайте также:

Фото автора