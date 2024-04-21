Пальмовое масло и соя вместо мяса: какие сюрпризы скрывают украинские продукты

Технические условия и штрафы на бумаге

Новый Закон закрепил требование о поэтапном переходе производителей пищевых продуктов к применению системы внутреннего контроля, основанной на принципах HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), — системы, которая позволяет гарантировать производство безопасной продукции.

Но благодаря контрольным закупкам пищевых продуктов и проверке их в лабораториях, оказывалось, что нельзя выяснить, какое именно мясное сырье было использовано в колбасах; в сливочном масле и сырах находили тропические масла (поэтому масло трудно намазать на хлеб, а сыры не растекаются в микроволновке); соусы и кетчупы содержали очень много красителей и усилителей вкуса. Еще больше проблем освещали результаты исследований пищевых продуктов от центра экспертиз «Тест» — консерванты, загустители, соевый белок вместо мяса и общее снижение качества пищевой продукции.

Специалисты, комментируя результаты проверок, ссылались на большие штрафные санкции, предусмотренные законом, которые должны были побудить производителей к соблюдению определенного уровня качества:

для юридических лиц — от 30 до 75 минимальных заработных плат (240 — 600 тыс. гривен);

для физических лиц-предпринимателей — от трех до 15 минимальных заработных плат (24 — 120 тыс. гривен) и остановку работы мощностей.

Кажется, штрафные санкции существенные. Но проверить предприятие по закону можно где-то раз в 3-5 лет. Однако сначала был ковид, а теперь — война. Поэтому проверки не проводятся вообще.

Таким образом, реального положения дел с качеством и безопасностью пищевых продуктов на отечественном рынке потребитель не знает.

Наступление тропических масел и Е-добавок

При отсутствии проверок возникает очень большой соблазн удешевить производство. Как следствие, сейчас имеем на отечественном рынке массированное наступление в пищевых продуктах тропических масел — пальмового, кокосового. Это трансжиры, потребление которых приводит к циррозу печени, онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Но они являются дешевым жиром, который заменяет, в частности, молочный в мороженом — на этикетке указано как мороженое «с комбинированным составом сырья».

Еще больше тропических масел в кондитерских изделиях. Их даже вписывают в содержание продукта. Не являются исключением маргарины и сливочное масло, чипсы, шоколад, супы быстрого приготовления.

С 2016 года проект закона Украины о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов прошел только первое чтение и куда-то исчез. По инициативе ВОЗ в 2018 году была запущена программа REPLACE, по которой использование синтетических трансжиров должно быть минимизировано. Учитывая наш рынок, эту программу даже нигде не упоминали.

Аналогичная ситуация и с Е-добавками, их количество тоже постоянно растет, хотя есть перечень полностью запрещенных. Южный регион Украины как не имел, так и не имеет лаборатории для определения ГМО, хотя разговоры о необходимости в такой инстанции, ведутся уже более десяти лет. Но ничего не меняется.

Решил жаловаться — имей большую выдержку

Сегодня надо очень взвешенно относиться к приобретению продуктов питания, прежде всего изучать маркировку, но и она не является залогом, что состав продукта именно такой, как написано на этикетке.

Если возникает желание пожаловаться на качество или безопасность пищевой продукции, имейте большое терпение.

Жалобу придется писать в главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области. Специалисты советуют делать это с помощью юриста. Потому что жалоба ваша пойдет в Киев, в центральный офис Госпродпотребслужбы Украины. Именно там будут принимать решение — разрешить проверку по жалобе или оставить ее без рассмотрения.

Если проверку разрешат, сначала о ней предупредят предприятие, на продукцию которого вы жалуетесь. При таких условиях любой нарушитель будет иметь время и возможность исправить недостатки. И на момент появления проверяющих ваша жалоба, скорее всего, подтверждения не найдет.

Понятно, что именно в главный офис Госпродпотребслужбы Украины в прошлом году поступило всего 66 запросов относительно качества пищевых продуктов. Комментарии, как говорится, излишни.

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Остается ожидать мирных времен, когда заработают общественные советы и появится действенная обратная связь, а изменения в законодательстве действительно улучшат дела на рынке пищевой продукции в Украине. Поэтому думайте, прежде чем что-то покупать. Ваше здоровье зависит от вашего выбора.