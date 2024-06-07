Украинские полярники: чем на самом деле занимаются ученые на станции «Академик Вернадский»

Как стать настоящим полярником?

Стать полярником и отправиться на самый край Земли не так просто, но вполне возможно для украинцев. Поэтому, кто не знал, ежегодно Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) открывает конкурс в будущую экспедицию зимовщиков на станцию «Академик Вернадский». На отбор приезжают ученые и специалисты из разных уголков страны. Например, на этот раз команду составляют специалисты из Харькова, Киева, Житомира, Коростеня, Днепра, Канева, Одессы, Львовской и Винницкой областей.

— Чтобы стать зимовщиком нужно быть хорошим специалистом в своей области и не иметь хронических болезней, — говорит Анна Соина, — Также преимуществом является знание иностранных языков и различные умения. Если человек проходит первый этап отбора — по образованию и опыту, то потом он общается с конкурсной комиссией и психологом. После этого формируются два состава зимовщиков, которые обязательно проходят тщательную медкомиссию, и начинаются сборы. На сборах все кандидаты живут вместе и слушают лекции о работе станции. А уже потом формируется основной состав экспедиции. В команду 29-й УАЭ вошло четырнадцать человек: по три геофизика, метеоролога и биолога, также есть врач, повар, механик, системный администратор и дизелист. Большинство — новички, но очень все умелые. Руководит нами опытный полярник и замечательный ученый-геофизик — Юрий Отруба.

Среди зимовщиков есть наш земляк — одессит Артем Матвеев, метеоролог уже второй раз на зимовке. Вообще, нынешняя команда полярников особенная. За последние 27 лет на станции работают аж четыре женщины: кроме Анны, есть еще врач, биолог и метеоролог.

У зимовщиков жизнь по расписанию

Чтобы попасть на научную станцию «Академик Вернадский» экспедиции пришлось преодолеть немалый путь. Сначала они выехали из Киева в Варшаву, а оттуда вылетели в Париж, где пересели на самолет до Сантьяго, а затем полетели в Пунта-Аренас (портовый город в Чили). Сразу с рейса команда попала на борт украинского исследовательского судна ледового класса «Ноосфера», который доставил их на остров Галиндез, где расположена станция.

— Под руководством капитана Павла Панасюка и профессиональной украинской команды путешествие выдалось чрезвычайно приятным, еще и пролив Дрейка к нам был благосклонен и судно не качало. Поэтому в конце марта мы прибыли на станцию, разгрузились и сразу начали заниматься делами. Все работы выполняем сами, обязанности каждого детально расписаны. Есть дневные и ночные дежурные. Дневной каждые два часа делает обход систем жизнеобеспечения, помогает повару, накрывает стол и моет посуду в обед, а вечером выносит мусор. Ночной — дежурит неделю с субботы по субботу. Он ходит на обход каждый час, следит за станцией, а также занимается уборкой территории. Единственный кто не дежурит — повар, потому что он наиболее загружен и имеет только один выходной — воскресенье, в этот день по очереди готовит кто-то из команды. В пятницу на станции мы делаем генеральную уборку. Также каждый месяц проводим тренировки по противопожарной безопасности. Почти все здания здесь из дерева, поэтому это важно. Кстати, ближайшее станция к нам — американская Палмер, за историю станции были случаи, когда они помогали с эвакуацией больных.

Как видите, работы зимовщикам хватает, кроме научной, всегда найдутся хозяйственные дела. Что касается еды, то на станцию завозят продукты на целый год — мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, мука и тому подобное. В рационе обязательно есть украинская кухня — борщ, вареники, деруны. Поэтому еда у зимовщиков довольно привычная, но благодаря мастерству повара Назария очень вкусная и питательная. Только он жалуется, что команда мало ест, но Анна говорит, что это присуще полярникам.

Кто живет на «ледяном» острове?

Мы представляем Антарктиду и острова вокруг континента ледяными гигантами, где царят холод и снежные бури. Где-то оно так и есть, но не совсем. Анна Соина говорит, что на станции «Академик Вернадский» температура воздуха около 20 градусов, а за ее стенами может варьироваться от +8 летом до -19 градусов зимой. Также часто идут осадки, бывают сильные ветры — до 20-25 метров в секунду. Чтобы полярники не мерзли во время работы на улице, НАНЦ закупает для них специальную одежду и термобелье.

— Станция построена на острове, от Антарктиды нас отделяет пролив Пенола. Из наших окон видны величественные и прекрасные горы материка, а со стороны океана плывут огромные айсберги. На станции очень красивые рассветы и закаты Солнца: лучи подкрашивают пейзаж в разные оттенки красного, розового, желтого, лилового. Над горами часто, как НЛО, висят лентикулярные облака (они не двигаются, каким бы ни был ветер). Сейчас приближается период, когда Солнце будет на небе только четыре часа, но после мидвинтера (середина зимы 22 июня) день начнет увеличиваться и летом (декабрь-январь) начнутся белые ночи.

На вопрос, можно ли держать на станции собственное хозяйство — цветы или домашних любимцев, Анна отвечает, что — нет. В Антарктике нельзя завозить не присущие региону растения или животных. Нельзя приближаться и приручать местных животных, ученые только наблюдают за экосистемой.

— Вокруг нас живут субантарктические пингвины, иногда приходят пингвины Адели и антарктические пингвины, сейчас они ушли на зимовку. Также в гости могут прийти тюлени Ведделла, тюлень-крилеид или морской леопард. Морские котики также бывают, недавно их было до сотни. Из других птиц рядом живут доминиканские чайки, белые сивки, синеглазые бакланы, еще можно увидеть снежного буревестника, альбатроса. Весной прилетят крачки, утки Вильсона и поморники. Вообще поморники очень интересные птицы. Они мастера пикировать на людей, защищая свою территорию, поэтому иногда ученые носят с собой лыжные палки с шапками на них — это якобы отвлекает. Но меня птица ни разу не атаковала — я их уважаю и люблю, может они это чувствуют? — делится ученая.

И если вас беспокоил вопрос: делают ли полярники яичницу из яиц пингвина? Поэтому, конечно, нет! Исключением является рыба — ее ловят для биологических исследований.

А как насчет полярных традиций?

Каждая зимовка исследователей имеет свои традиции, но есть и те, которые команда придерживается каждый раз. Например, праздничная суббота, когда на вечер готовят разные вкусности, мужчины надевают костюмы, а девушки — красивые платья. Затем все идут в бар — слушают музыку, поют, играют в настольные игры, общаются. А вот особенный для зимовщиков праздник мидвинтеры проводят за спортивными соревнованиями, купанием в океане, поздравлением по почте других станций. Также каждого именинника всегда поздравляют в 00.00. А когда исследователи увидят первого щенка тюленя Ведделла, то дают ему имя, в этом помогают украинцы в соцсетях.