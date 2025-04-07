Общий вес проданного удобрения — 136 380 кг. Речь идет о 272 биг-бегах нитроаммофоски, которые были реализованы через систему электронных торгов Prozorro.Sale. Организацией продажи занималось ЧП «Тендер Онлайн», которое победило в открытом конкурсе, проведенном АРМА.

Первые два аукциона не состоялись из-за отсутствия участников. В результате третьего этапа торгов удалось продать товар, что обеспечило поступление в государственный бюджет в сумме 1 803 164 грн.

Удобрения были арестованы на основании решения суда в 2024 году. Новый владелец, кроме стоимости товара, дополнительно оплатил таможенные платежи в размере 931 287,34 грн, которые зачислены на счет АРМА. Также покупатель компенсировал организатору торгов расходы на подготовку активов в сумме 63,5 тыс. грн.

Нитроаммофоска — это комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Оно используется для подкормки сельскохозяйственных культур на любой стадии их развития.Ранее мы сообщали, что Одесские аграрии планируют построить завод по производству удобрений