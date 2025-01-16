Что такое глютен и с чем его едят?

— Глютен — это определенная фракция белков, содержащаяся в некоторых злаковых культурах: пшенице, ржи, ячмене, — объясняет врач-гастроэнтеролог Медицинского дома «Odrex» Павел Андрющенко. — Бывает, что глютен содержат такие продукты, в которых вы не очень ожидали его встретить. Например, кроме хлеба, пасты и пиццы, он есть в некоторых быстрых завтраках, соусах, кетчупах и в сосисках.

Опасен ли глютен для здорового человека?

Если у вас нет непереносимости глютена, то от продуктов с его содержанием можно не отказываться.

— Есть определенные виды пшеницы, ржи, круп, а также паста из твердых сортов. В них содержатся питательные вещества, клетчатка для нормального пищеварения, витамины, особенно группы В, — говорит врач. — Люди, которые не имеют целиакии (непереносимости глютена) и употребляют эти продукты в меру, могут прекрасно себя чувствовать. Поэтому нет никакого смысла исключать эти продукты и искать все безглютеновое.

Впрочем, по словам гастроэнтеролога, мучные изделия в больших количествах могут быть тяжелыми для пищеварения даже у здоровых людей. Ведь большое количество теста в желудке создает плотную массу, которую трудно переварить.

— Люди могут чувствовать себя лучше после исключения глютеносодержащих продуктов не из-за самого глютена, а из-за того, что убирают из своего рациона тяжелые для пищеварения блюда: пиццу, выпечку, быстрые завтраки.

Для сбалансированного питания врач советует придерживаться принципов «Гарвардской тарелки»:

половина рациона — овощи и фрукты;

белковые продукты: нежирное мясо, рыба, яйца, молочные продукты;

уменьшение потребления жирного мяса, подслащенных напитков и фастфуда.

— Выбирайте натуральные продукты и блюда, приготовленные дома, — добавляет Павел Андрющенко.

Непереносимость глютена: о чем стоит знать

Непереносимость глютена (целиакия) — это аутоиммунное заболевание, когда глютеносодержащие продукты вызывают негативные проявления в организме.

— Это реакция иммунных клеток организма именно на эти белки, на глютен, — рассказывает Павел Андрющенко, — При этом организм вырабатывает антитела, которые воспринимают собственные ворсинки кишечника как патологические, начинают их атаковать.

Непереносимость глютена может развиваться у детей любого возраста или проявиться впервые во взрослом возрасте, как и другие иммунопатологии.

— Целиакия развивается у генетически предрасположенных к этому людей. И может проявиться, когда происходит какая-то поломка в генетически благоприятном к этому организме. Это может быть и у детей, просто с начала жизни. А также, например, оставаться бессимптомной, а затем дебютировать во взрослом возрасте, — объясняет гастроэнтеролог.

Как проявляется целиакия?

Иногда люди путают аллергию и аутоиммунную реакцию.

— Целиакия — это не аллергия, а аутоиммунное заболевание, — объясняет врач, — Если человек съел что-то глютеносодержащее и у него сразу покраснело лицо, его обсыпало и так далее, то это может быть не состояние целиакии, а какие-то аллергические реакции. А если мы говорим о непереносимости глютена, то там будет большинство проявлений гастроэнтерологического характера: болит живот, расстройства стула, потеря веса, вздутие, бурление, газообразование и тому подобное.

По словам гастроэнтеролога, проявления целиакии могут остаться даже после отказа от глютеносодержащих продуктов.

— Если мы убираем полностью глютеносодержащие продукты, то все симптомы у человека могут вплоть до двух недель исчезать. То есть надо убрать эти продукты, еще две недели подождать, чтобы достичь полностью ремиссии, — отмечает врач.

Как понять, что есть непереносимость глютена?

— Мы не рекомендуем самодиагностику и самолечение, — отмечает Павел Андрющенко, — Если же симптомы, такие как боль в животе или расстройства стула, повторяются, то лучше обращаться к семейному врачу или сразу посетить гастроэнтеролога.

Первым этапом диагностики является анализ крови на антитела к глютену. Важно сдавать анализы, продолжая употреблять продукты с глютеном, иначе результат может быть недостоверным.

— После этого врач отправляет вас на гастроскопию, во время которой берут образцы со слизистой кишки. И потом уже патогистолог должен увидеть характерные для целиакии изменения, — объясняет гастроэнтеролог.

Недиагностированная или нелеченная целиакия может привести к серьезным осложнениям.

— Это может повысить риски онкологических заболеваний, некоторых видов лимфом, — отмечает врач. — Также, если у вас долго протекает целиакия, то это поражает ваш кишечник, что влияет на усвоение определенных веществ, витаминов, минералов и тому подобное. При этом могут быть проблемы с костями, например, если есть проблемы с кальцием.

Надежда Бондаренко

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