Королевство роз: как маленькое село в Одесской области превращается в цветочную столицу

На пути к «Розовой феерии»

В 2022 году село с проектом «Розовое Королевство» стало победителем Всеукраинского конкурса «Невероятные села Украины», организованного онлайн-изданием AgroPortal.ua при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Украине. Возможно, любовь к тюльпанам, которой известны в мире Нидерланды, стала главным фактором победы проекта из Розового, где не один десяток лет выращивают замечательные цветы.

В рамках проекта планировалось создать сельскохозяйственный кооператив «Розовая феерия» по выращиванию роз и изготовлению крафтовой продукции для реализации в фирменной кофейне-мастерской. Для кафе за грантовые средства конкурса было закуплено термопресс, сушилки, кофеварку, а община выделила помещение.

— Сейчас очень сложные времена, самостоятельно трудно работать на рынке, выживать вообще, поэтому мы и решили объединить в рамках этого проекта усилия людей, которые много лет занимаются цветами — в Розовом большая часть села выращивают не картофель, а цветы, — говорит руководитель проекта Алена Шихалиева, — Проект ориентирован на создание национального бренда, налаживание продажи роз, производства варенья, выпечки, ликеров, сувениров. Сегодня есть спрос на цветы за рубежом, и мы должны воспользоваться возможностью выйти на внешний рынок и ярко представить там Украину.

Коллектив архитекторов во главе с Татьяной Габерстро бесплатно разработал проект «Парка роз». Он будет базироваться на 6 гектарах земли коммунальной собственности. Еще на 6 гектарах разместится гостиничный комплекс с концертными и выставочными площадками, кафе, ресторанами. И сами розоводы сразу начали предлагать, где и какими сортами можно засаживать территорию. А выбор здесь очень большой — в селе выращивают около 500 сортов роз!

В поисках новых образов

Я спросила Татьяну Габерстро, не слишком ли масштабным является проект для небольшого населенного пункта, каким является Розовое? До войны здесь проживало менее 2 тысяч человек. Сейчас, конечно, еще меньше.

— Во время войны просыпается национальное самосознание людей, они начинают искать новые образы и смыслы своей жизни, — говорит Татьяна, — Поэтому мы и пошли по пути создания уникального пространства, где возможны очень разные направления деятельности, которые, в свою очередь, превращаются в точки притяжения для новых проектов. Сейчас много людей предлагают очень интересные идеи, нужны условия, чтобы воплощать их в жизнь.

Раньше строили, скажем, железнодорожную станцию, а потом уже возле нее появлялся населенный пункт. Здесь ситуация обратная: есть Розовое, и мы создаем условия для расширения возможностей трудоустройства людей здесь, а не в Одессе, для развития населенного пункта во время послевоенного восстановления страны.

Идея очень проста: туристы должны приехать, насладиться красотой роз, отдохнуть, вкусно поесть, пройти интересными экологическими тропами, что-то сделать своими руками в кофейне-мастерской, купить сувениры, саженцы роз, которые всегда будут напоминать им о солнечной и гостеприимной Одесской области.

Действительно, «Парк роз» — это очень многофункциональное пространство, где есть возможность развивать различные направления деятельности. При условии его полной реализации громада получит 600-800 новых рабочих мест. Они нужны, чтобы люди, которые после победы вернутся с фронта или из вынужденной эмиграции не искали счастья на чужбине, а имели возможность послужить родным местам. Кроме того, за счет местных налогов можно будет развивать социальную инфраструктуру, чтобы помочь обессиленному войной государству.

С надеждой на поддержку

Проект «Парк роз» недавно был представлен в Нидерландах. Он всем очень нравится. И сейчас идет поиск, скорее, не инвесторов, а деловых партнеров, с которыми удастся реализовать национальный бренд «Розовая феерия» и построить многолетнее плодотворное сотрудничество. Отечественными они будут или иностранными, не так важно. Важно, чтобы проект с замечательным, красивым южным колоритом стал одной из визитных карточек несокрушимой и гордой страны.

Татьяна Габерстро, Визуализация Парка роз