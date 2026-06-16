Ключевые моменты:

Атмосфера фестиваля через объектив журналистки «Одесской жизни»

Выставки, народные ремёсла, проект «Рушник Победы» и творческие мастер-классы

Этническая музыка, театральные постановки и благотворительный сбор в поддержку парка Леси Украинки

Украинские культурные фестивали сегодня выполняют не только творческую, но и общественную миссию — помогают сохранять традиции, поддерживать местные сообщества и популяризировать национальное наследие.

Фестиваль WOW ART UKRAINE в Одессе стал одной из таких площадок. Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на событии и подготовила фоторепортаж, который передаёт атмосферу праздника, эмоции гостей и самые интересные моменты фестивального дня.

Выставки, мастер-классы и творческие проекты

На протяжении дня к событию присоединились художники, мастера, музыканты, общественные деятели, предприниматели и многочисленные гости, которые пришли не только посмотреть программу, но и стать её частью.

Уже с первых часов фестиваля в залах царила оживлённая атмосфера. Посетители рассматривали картины и авторские изделия, знакомились с работами мастеров, фотографировались возле тематических локаций и общались с участниками. Здесь не было ощущения официального мероприятия — скорее большой творческой встречи, где каждый мог найти что-то интересное для себя.

Одним из центральных художественных событий стала выставка из серии «Украинский портрет». Гости знакомились с работами художницы Екатерины Билетиной, в которых современность переплетается с национальными образами и символами.

Многие желающие присоединились к проекту «Рушник Победы». Участники фестиваля собственноручно вышивали символические элементы, оставляя свой вклад в общее полотно. Рядом проходили творческие мастер-классы, где все желающие могли создать собственную картину-оберег или ближе познакомиться с украинскими ремёслами и традициями.

Отдельный интерес вызвала локация «Живой хлеб единения», где посетители могли больше узнать об украинских обычаях, связанных с хлебом, и почувствовать атмосферу традиционного гостеприимства.

Музыка, театр и голоса традиции

Украшением фестиваля стала музыкальная программа. Для гостей выступали исполнители, работающие с народной и этнической музыкой. Звучали украинские песни, современные этномотивы и крымскотатарские мелодии. Особенно тепло публика встречала выступления Галины Курышко, которая вновь доказала, что украинский фольклор может звучать современно и увлекательно.

Не менее яркой частью программы стали театральные выступления. Зрителям представили фрагмент постановки «Когда поют русалки», созданной по мотивам произведений Леси Украинки. Театральная атмосфера органично дополнила общую концепцию фестиваля, где украинская культура предстала живой, многогранной и актуальной.

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«Сила примера»: разговор о людях, которые вдохновляют

Особый интерес гостей вызвала панельная дискуссия «Сила примера. Люди, которые вдохновляют действовать».

Участниками дискуссии стали ветеран российско-украинской войны Олег Автомеенко, соучредитель мультибрендового магазина «Мир Вышиванок» Виталий Гураш, главный редактор журнала «КАМО» София Михальчишина, актриса, режиссёр и блогер Иванна Яковенко, председатель правления благотворительного фонда «Кран» Екатерина Балютова и этнопевица, фольклористка Галина Курышко.

Разговор коснулся культуры, волонтёрства, предпринимательства, общественной активности и личной ответственности. Каждый из участников поделился собственным опытом преодоления вызовов и поиска мотивации для движения вперёд.

Леся Украинка как символ фестиваля

Образ Леси Украинки стал одной из сквозных тем мероприятия. Именно на поддержку благоустройства парка её имени была направлена благотворительная составляющая фестиваля. Гости могли присоединиться к сбору средств через благотворительную лотерею, а организаторы напоминали о важности создания в Одессе современного общественного пространства, посвящённого выдающейся украинской поэтессе.

Особое внимание многих посетителей привлекала Иванна Яковенко. Её удивительное внешнее сходство с Лесей Украинкой не раз становилось темой разговоров среди гостей. На фестивале это выглядело особенно символично, ведь образ поэтессы присутствовал не только в программе мероприятия, но и в его общем настроении.

Парфюмерная интрига, которая пока не раскрылась

Среди анонсированных событий особый интерес вызвала презентация нового авторского аромата известного одесского парфюмера и волонтёра Дмитрия Милютина. Многие гости ждали именно эту премьеру, ведь работы мастера хорошо известны среди ценителей авторской парфюмерии.

Однако презентация в этот день не состоялась. Поэтому парфюмерная интрига фестиваля пока остаётся нераскрытой. Возможно, знакомство с новой композицией состоится позже и станет отдельным событием для поклонников парфюмерного искусства.

Культура, которая объединяет

Несмотря на разнообразие локаций и программы, фестиваль оставил целостное впечатление. Здесь говорили о традициях и современности, о памяти и будущем, об искусстве и людях, которые его создают.

WOW ART UKRAINE стал ещё одним примером того, как культурные события способны объединять вокруг общих ценностей. А главным результатом таких встреч часто становятся не только концерты или выставки, но и новые знакомства, вдохновение и желание двигаться дальше.

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