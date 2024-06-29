От оберегов к традиции: в чем ценность современной народной стенописи

Путешествуя из Одессы в Балту, а оттуда — на Кодыму, залюбуешься стенописью — своеобразной визитной карточкой народного искусства.

Увидеть роспись и вспомнить историю

СТЕНОПИСЬ ГОЛЬМА СТЕНОПИСЬ ГОЛЬМА СТЕНОПИСЬ ГОЛЬМА

Очаровывает путешествующих из Одессы в Балту обустроенная и расписанная остановка в селе Гольма.

— Сюжет гольмовской росписи — хозяйственно-бытовой на фоне исторического контекста. Здесь отображены эпизоды сельской жизни, традиционная одежда, крестьянское подворье. Кто-то увидит чумака с волами, вспомнив, что через село проходил чумацкий путь, и задумается над тем, как богата история села, как и этого края, — говорит уроженец Кодымщины Вячеслав Кушнир, декан факультета истории и философии Одесского национального университета имени Мечникова.

Дорогами наивного искусства

Вернулись к настенной росписи и жители сел Будеи, Ивашков, Лысогорка, Пирожная, Писаревка, Загнитков, Алексеевка, Шершенцы и других сел севера Одесской области.

СТЕНОПИСЬ БАРСУКИ СТЕНОПИСЬ БАРСУКИ

— Мне приходилось писать о таких объектах возле сел Барсуки, Лысогорка, на пути от Кодымы до Балты, о росписи жилых и вспомогательных сооружений на Балтщине и Кодымщине. Они выполнены в разных стилях и сюжетах преимущественно символического характера. Как-то по делам побывал в Ивашкове. Случайно заметил на одной из усадеб разрисованные двери хозяйственного помещения. Хозяин усадьбы, он же и художник, вполне серьезно убеждал меня не фотографировать его произведение, потому что оно, по его мнению, некачественное. Мои попытки объяснить, что дело не в качестве, а в совсем другом, были однозначно неудачными, — рассказывает Вячеслав Кушнир.

Вячеслав Григорьевич поведал, что большинство из нас воспринимает подобное декорирование зданий как развлечение, демонстрацию способностей художника.

Из оберегов — в традицию

Настенная роспись трансформировалась как по жанровой стилистике, так и пониманием содержательного наполнения. Если в начале XX века в селах на севере Одесской области в интерьере жилья можно было наблюдать немало сюжетных картин, то к середине века они потеряли актуальность. Зато активно используется отделка орнаментами геометрического, растительного характера внутренних и внешних стен зданий, окон, дверей.

Вместе с тем из памяти постепенно исчезают поверья, которые наполняли содержанием отдельные элементы, а знаки и символы из сакральных превращаются лишь в эстетические компоненты декора. Подведение завалинки дома по периметру в виде полосы, обрамление орнаментом окон и дверей становятся лишь украшением. Раньше же это считалось прежде всего препятствием для проникновения в жилище демонических сил. Так и «дерево жизни» на камине печи, которое пишут, часто забывая о его обереговой функции.

— Много лет назад стенопись была частью ряда обрядовых практик, но с течением времени превратилась в обычай. Мы должны понимать, что наивные стенописные картины сельских художников на самом деле являются продолжением давней традиции, которую следует поддерживать, — убежден Вячеслав Кушнир.