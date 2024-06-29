Война, день 857: последствия обстрела Днепра и новый пакет помощи от США

Обстрел многоэтажки в Днепре: что известно

Вечером 28 июня российские оккупационные войска совершили ракетную атаку по Днепру. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом.

Разбор завалов продолжался всю ночь, на утро субботы поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пять человек считаются пропавшими без вести.

В то же время, по данным ГСЧС, по состоянию на утро 29 июня погиб 1 человек, пострадали 12, среди которых 1 ребенок. Двух людей спасли из-под завалов.

В одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей. Ликвидирован пожар на площади 150 кв. м. Вывезено 190 тонн строительного мусора. К проведению работ от ГСЧС привлечено более 100 спасателей и 35 единиц техники.

Ночная атака «шахедами»: результаты боевой работы

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на разных направлених фронта произошло 140 боевых столкновений. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и станцию РЭБ противника.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиационный удар с применением 110 КАБ, а также задействовали 328 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сегодня утром и за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационных ударов с применением КАБов по Херсонщине.

А в Воздушных силах сообщают, что в ночь на 29 июня 2024 года противник атаковал 10-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-131/136» из района Приморско-Ахтарска рф.

«В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 «шахедов» сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей», – отмечают военные.

В то же время на Южном направлении этой ночью противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 5 ударных БПЛА «Shahed-136/131», из которых два в Херсонской и по одному – в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

ВСУ освободили территории в центре Волчанска, – ISW

Как сообщает американский Институт изучения воцйны (ISW), ВСУ освободили территории в центре Волчанска Харьковской области, а также вернули утраченные позиции на Купянском направлении.

По данным аналитиков, в настоящее время рашисты используют плохо обученных наемников и подразделения ВДВ, несут значительные потери. Также оккупанты дистанционно пытаются миновать север региона.

В то же время, в отчете Deep State говорится, что захватчики продвинулись по нескольким направлениям фронта в Донецкой и Луганской областях. В частности, возле Шумов.

Украине «светит» новая помощь от США?

А по информации агентства Reuters, уже 1 июля 2024 года власти Соединенных Штатов могут представить новый пакет помощи Киеву.

По сведениям журналистов, ссылающихся на сведения двух американских чиновников, в новом пакете предусмотрена передача Киеву мобильных ракет-перехватчиков MIM-23 HAWK, 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и оборонного оборудования для обеспечения оборонных нужд украинского государства.

Потери врага на утро 29 июня 2024

По данным Генштаба ВСУ, утреннюю суточную статистику пополнили еще 1070 оккупантов. В потери в технике у врага следующие: