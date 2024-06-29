Война, день 857: последствия обстрела Днепра и новый пакет помощи от США

Война, день 857: последствия обстрела Днепра и новый пакет помощи от США

Сегодня, в субботу, 29 июня 2024 года, начались 857-е сутки с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора и террориста россии в Украину. И все это время наши защитники продолжают давать решительный отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. А накануне враг совершил очередное военное преступление в Днепре…

Обстрел многоэтажки в Днепре: что известно

Вечером 28 июня российские оккупационные войска совершили ракетную атаку по Днепру. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом.

Спасатели разбирают завалы на месте прилета в Днепре, 29 июня 2024

Разбор завалов продолжался всю ночь, на утро субботы поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пять человек считаются пропавшими без вести.

В то же время, по данным ГСЧС, по состоянию на утро 29 июня погиб 1 человек, пострадали 12, среди которых 1 ребенок. Двух людей спасли из-под завалов.

В одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей. Ликвидирован пожар на площади 150 кв. м. Вывезено 190 тонн строительного мусора. К проведению работ от ГСЧС привлечено более 100 спасателей и 35 единиц техники.

Ночная атака «шахедами»: результаты боевой работы

Ночная атака дронами-камикадзе

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на разных направлених фронта произошло 140 боевых столкновений. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и станцию РЭБ противника.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиационный удар с применением 110 КАБ, а также задействовали 328 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сегодня утром и за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационных ударов с применением КАБов по Херсонщине.

А в Воздушных силах сообщают, что в ночь на 29 июня 2024 года противник атаковал 10-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-131/136» из района Приморско-Ахтарска рф.

«В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 «шахедов» сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей», – отмечают военные.

В то же время на Южном направлении этой ночью противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 5 ударных БПЛА «Shahed-136/131», из которых два в Херсонской и по одному – в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

ВСУ освободили территории в центре Волчанска, – ISW

Как сообщает американский Институт изучения воцйны (ISW), ВСУ освободили территории в центре Волчанска Харьковской области, а также вернули утраченные позиции на Купянском направлении.

По данным аналитиков, в настоящее время рашисты используют плохо обученных наемников и подразделения ВДВ, несут значительные потери. Также оккупанты дистанционно пытаются миновать север региона.

В то же время, в отчете Deep State говорится, что захватчики продвинулись по нескольким направлениям фронта в Донецкой и Луганской областях. В частности, возле Шумов.

Украине «светит» новая помощь от США?

А по информации агентства Reuters, уже 1 июля 2024 года власти Соединенных Штатов могут представить новый пакет помощи Киеву.

По сведениям журналистов, ссылающихся на сведения двух американских чиновников, в новом пакете предусмотрена передача Киеву мобильных ракет-перехватчиков MIM-23 HAWK, 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и оборонного оборудования для обеспечения оборонных нужд украинского государства.

Потери врага на утро 29 июня 2024

Потери врага на утро 29 июня 2024

По данным Генштаба ВСУ, утреннюю суточную статистику пополнили еще 1070 оккупантов. В потери в технике у врага следующие:

  • 7 танков;
  • 25 бронемашин;
  • 57 артиллерийских систем;
  • 29 БПЛА;
  • 2 крылатых ракеты;
  • 54 транспортных средства;
  • 5 единиц спецтехники.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua