Военный медик и связист из Одесской области погиб, спасая людей на Херсонщине

Как рассказали на странице громады в Facebook, Станислав родился в городе Кривом Роге 28 июля 2002 года, но почти все детство провел в селе Ясеново Второе (Любашевский район Одесчины).

В 2020 году он окончил Мариинский лицей в Одессе и обучался по специальности Компьютерные технологии в Государственном Университете интеллектуальных технологий и связи.

В начале марта 2022 добровольно пошел защищать страну.

Станислав был военным медиком, затем стал радиосвязистом и в 2024 году был назначен младшим сержантом 126 ТРО.

27 июня 2024 года в селе Ольговка Херсонской области после обстрела села управляемыми авиационными бомбами во время оказания медицинской помощи гражданским Станислав был ранен и во время эвакуации медиками погиб.

В память о погибшем сегодняшний день, 29 июня, объявлен в громаде Днем траура.

Односельчан погибшего также просят достойно встретить Героя и проводить его в последний путь. Живой коридор будет проходить через населенные пункты Солтановка, Зеленогорское, Гвоздавка Вторая и Ясеново Второе.

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