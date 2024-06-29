Военный медик и связист из Одесской области погиб, спасая людей на Херсонщине

Грустная весть всколыхнула Зеленогорскую территориальную громаду Одесской области: «на щите» домой возвращается еще один Герой Украины – Станислав Ковбасюк. Он погиб, защищая свою страну на Херсонщине, не дожив всего лишь месяц до 22 лет.
Как рассказали на странице громады в Facebook, Станислав родился в городе Кривом Роге 28 июля 2002 года, но почти все детство провел в селе Ясеново Второе (Любашевский район Одесчины).
В 2020 году он окончил Мариинский лицей в Одессе и обучался по специальности Компьютерные технологии в Государственном Университете интеллектуальных технологий и связи.
В начале марта 2022 добровольно пошел защищать страну.
Станислав был военным медиком, затем стал радиосвязистом и в 2024 году был назначен младшим сержантом 126 ТРО.
27 июня 2024 года в селе Ольговка Херсонской области после обстрела села управляемыми авиационными бомбами во время оказания медицинской помощи гражданским Станислав был ранен и во время эвакуации медиками погиб.
В память о погибшем сегодняшний день, 29 июня, объявлен в громаде Днем траура.
Односельчан погибшего также просят достойно встретить Героя и проводить его в последний путь. Живой коридор будет проходить через населенные пункты Солтановка, Зеленогорское, Гвоздавка Вторая и Ясеново Второе.
Еще по теме: Одесская область прощается с двумя погибшими на фронте защитниками.