На войне погиб десантник из Килии Владимир Козлов

Ключевые моменты:

В Килийской громаде 24 июля объявлен День траура;

На войне погиб военнослужащий Владимир Козлов – воин-десантник, считавшийся пропавшим без вести ноября 2024 года;

Герой погиб в районе Вознесенки на Донетчине, ему было 43 года;

Похороны состоятся на Маяцком кладбище в Килии.

Как рассказал городской голова Килии Владимир Чернявский, Владимир Козлов был гранатометчиком десантно-штурмового отделения десантно-штурмовой роты. Мужчина считался без вести пропавшим с ноября 2024 года.

«Владимир был настоящим защитником, который, несмотря на все опасности, стал на путь борьбы с врагом. Его мужество, отвага и самопожертвование навсегда останутся в наших сердцах», – говорится в сообщении городского головы.

Также сообщается, что завтра, 24 июля, жители Килии смогут отдать последнее уважение погибшему военнослужащему и провести Героя в последний путь.

Защитника похоронят на Маяцком кладбище.

Напомним, 23 июля в Одессе состоялось прощание с директором авиаклуба «Одесса», ветераном войны в Афганистане Константином Обориным. Он погиб при выполнении боевого задания 18 июля 2025 года.