Школьный музей: здесь есть зубы мастодонта и мамонта

В Любашевке действуют два интерактивных музея, основанные Валерием Бондаренко.

Первый — это исторический кабинет в лицее, где собрано более 400 экспонатов. Здесь есть зубы мастодонта, мамонта, остатки многих археологических культур, оружие и вещи разных исторических эпох. Музейные витрины до отказа заполнены находками первобытного века, скифов, черняховской культуры, славян и т.д. А еще полтысячи сокровищ ожидают атрибуции*.

— Этот музей является творческой лабораторией, где дети могут брать экспонаты в руки, что позволяет проводить уроки-экскурсии, уроки-исследования, — рассказал педагог. — Заинтересовавшись прошлым, они расспрашивают у своих родителей, бабушек, дедушек о предыдущих поколениях, приобщаются к поиску экспонатов.

Школьному музею уже более четверти века.

В музее «Оберег» древних рушников — на полкилометра

Экспозиция рушников в музее Оберег

А музей этнографических древностей «Оберіг» открыл двери только в начале 2023-го.

Несколько комнат до отказа заполнены бытовыми вещами украинского крестьянства ХІХ-ХХ веков. Самая большая коллекция — это 250 полностью уцелевших праздничных и бытовых рушников, самый старый из которых датируется 1835 годом. А спасенное от уничтожения узорчатое кружево старинных рушников бережно сшито в многометровые ленты.

Остатки мастодонта и мамонта

В развернутом виде эта красочная дорожка протянется где-то на полкилометра.

Несколько сотен экземпляров насчитывает собрание старинных платков, не меньше — гончарных изделий, а также утюгов, рубелей, сундуков, железных кроватей, фотографий и т. п.

Перекликание веков

На видном месте рядом с военными артефактами размещены фото воинов-земляков, погибших на российско-украинской войне.

Всего здесь насчитывается более 4000 экспонатов.

Экскурсовод с баяном

Украинские платки

Ежегодно оба музея посещают 200 экскурсий со всей Одесской области. Интересные рассказы Валерия Бондаренко не оставляют никого равнодушным. Экскурсовод еще и каждый раз берется за баян, дополняя истории украинскими песнями.

На днях коллекция «Оберега» пополнилась еще и собранием бойковских древностей из закрытой Агафьевской школы.

Артефакти таємничої черняхівської доби

Тема образования болезненная для педагога, который десятки лет возглавлял профсоюзное сообщество педагогов Любашевщины. Теперь, чтобы увековечить память о школах и педагогах, Валерий вместе с коллегами из Любашевской и Зеленогорской громад собирает материалы по истории каждого учебного заведения бывшего Любашевского района.

Своими знаниями он делится с воспитанниками историко-краеведческого кружка «Джерельця». Его лучшие ученицы Катя Джаламага, Светлана Присяжная, Вика Котюжинская и Людмила Полоз представляли исследования родного края на научных конференциях учащейся молодежи в Одессе, Харькове, Коломые и Запорожье.

«Тебя люблю, родной край мой!»

В. Бондаренко в Звягеле

Исследование под таким названием представил краевед в мае на Всеукраинской научно-практической краеведческой конференции «Историко-культурное наследие Украины: региональные особенности и общенациональный контекст» в городе Звягель на Житомирщине.

В форуме приняли участие 165 участников из 19 регионов Украины со своими краеведческими опусами. Среди них — научный трактат Валерия Бондаренко, поведавший о двенадцатикупольном храме Иоанна Богослова в селе Покровка, Троицком Доме народного творчества, самобытной декоративно-прикладной живописи Ростислава Палецкого, традиционных колбасных фестивалях-ярмарках, основанных в столице домашней копченой колбасы Любашевке и т.д.

— Мы обсуждали сохранение национальных исторических памятников и музейных коллекций в условиях войны, популяризацию культурного наследия, сохранение памяти о малых населенных пунктах, — рассказал Валерий Бондаренко, — Надеюсь, что вскоре мы воплотим в жизнь еще один проект — откроем в Любашевке аутентичную украинскую усадьбу. Древняя домашняя утварь уже припасена, осталось решить вопрос со зданием.

*Атрибуция — определение достоверности, аутентичности на основании анализа особенностей.

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