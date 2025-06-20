Педагог В. Бондаренко с юными исследовательницами
Педагог В. Бондаренко с юными исследовательницами

Школьный музей: здесь есть зубы мастодонта и мамонта

В Любашевке действуют два интерактивных музея, основанные Валерием Бондаренко.

Первый — это исторический кабинет в лицее, где собрано более 400 экспонатов. Здесь есть зубы мастодонта, мамонта, остатки многих археологических культур, оружие и вещи разных исторических эпох. Музейные витрины до отказа заполнены находками первобытного века, скифов, черняховской культуры, славян и т.д. А еще полтысячи сокровищ ожидают атрибуции*.

— Этот музей является творческой лабораторией, где дети могут брать экспонаты в руки, что позволяет проводить уроки-экскурсии, уроки-исследования, — рассказал педагог. — Заинтересовавшись прошлым, они расспрашивают у своих родителей, бабушек, дедушек о предыдущих поколениях, приобщаются к поиску экспонатов.

Школьному музею уже более четверти века.

В музее «Оберег» древних рушников — на полкилометра

Экспозиция рушников в музее Оберег
Экспозиция рушников в музее Оберег

А музей этнографических древностей «Оберіг» открыл двери только в начале 2023-го.

Несколько комнат до отказа заполнены бытовыми вещами украинского крестьянства ХІХ-ХХ веков. Самая большая коллекция — это 250 полностью уцелевших праздничных и бытовых рушников, самый старый из которых датируется 1835 годом. А спасенное от уничтожения узорчатое кружево старинных рушников бережно сшито в многометровые ленты.

Остатки мастодонта и мамонта
Остатки мастодонта и мамонта

В развернутом виде эта красочная дорожка протянется где-то на полкилометра.

Несколько сотен экземпляров насчитывает собрание старинных платков, не меньше — гончарных изделий, а также утюгов, рубелей, сундуков, железных кроватей, фотографий и т. п.

Перекликание веков
Перекликание веков

На видном месте рядом с военными артефактами размещены фото воинов-земляков, погибших на российско-украинской войне.

Всего здесь насчитывается более 4000 экспонатов.

Экскурсовод с баяном

Украинские платки
Украинские платки

Ежегодно оба музея посещают 200 экскурсий со всей Одесской области. Интересные рассказы Валерия Бондаренко не оставляют никого равнодушным. Экскурсовод еще и каждый раз берется за баян, дополняя истории украинскими песнями.

На днях коллекция «Оберега» пополнилась еще и собранием бойковских древностей из закрытой Агафьевской школы.

Артефакти таємничої черняхівської доби
Артефакти таємничої черняхівської доби

Тема образования болезненная для педагога, который десятки лет возглавлял профсоюзное сообщество педагогов Любашевщины. Теперь, чтобы увековечить память о школах и педагогах, Валерий вместе с коллегами из Любашевской и Зеленогорской громад собирает материалы по истории каждого учебного заведения бывшего Любашевского района.

Своими знаниями он делится с воспитанниками историко-краеведческого кружка «Джерельця». Его лучшие ученицы Катя Джаламага, Светлана Присяжная, Вика Котюжинская и Людмила Полоз представляли исследования родного края на научных конференциях учащейся молодежи в Одессе, Харькове, Коломые и Запорожье.

«Тебя люблю, родной край мой!»

В. Бондаренко в Звягеле
В. Бондаренко в Звягеле

Исследование под таким названием представил краевед в мае на Всеукраинской научно-практической краеведческой конференции «Историко-культурное наследие Украины: региональные особенности и общенациональный контекст» в городе Звягель на Житомирщине.

В форуме приняли участие 165 участников из 19 регионов Украины со своими краеведческими опусами. Среди них — научный трактат Валерия Бондаренко, поведавший о двенадцатикупольном храме Иоанна Богослова в селе Покровка, Троицком Доме народного творчества, самобытной декоративно-прикладной живописи Ростислава Палецкого, традиционных колбасных фестивалях-ярмарках, основанных в столице домашней копченой колбасы Любашевке и т.д.

— Мы обсуждали сохранение национальных исторических памятников и музейных коллекций в условиях войны, популяризацию культурного наследия, сохранение памяти о малых населенных пунктах, — рассказал Валерий Бондаренко, — Надеюсь, что вскоре мы воплотим в жизнь еще один проект — откроем в Любашевке аутентичную украинскую усадьбу. Древняя домашняя утварь уже припасена, осталось решить вопрос со зданием.

*Атрибуция — определение достоверности, аутентичности на основании анализа особенностей.

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