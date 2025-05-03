Зеленский рассказал, готова ли Украина к перемирию на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

«Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е – нам все равно. С 7-го – 30 дней», – сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая. По его словам, модель о 30-дневном перемирии самая оптимальная, так как за несколько дней невозможно ни о чем договориться.

«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты», – цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

Также гарант отметил, что есть сигналы о том, что после прекращения огня Украина может остаться один на один с россиянами.

Тем не менее, Зеленский заявил журналистам, что Европа будет рядом, «потому что есть много связанных вопросов». Насчет выхода США из переговорного процесса он добавил, что «все очень сложно».

«Видите, как сложно сделать даже первый шаг, – прекращение огня. Представьте себе – все понимают, что вопрос территорий, санкций – как это будет сложно», – резюмировал Зеленский.

Россия атаковала Харьков термобарическими дронами

Поздним вечером пятницы, 2 мая, армия РФ атаковала ударными беспилотниками (БпЛА) украинский Харьков. В городе прогремело несколько взрывов.

Под ударом оказались четыре района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Вспыхнули пожары.

В результате атаки были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.

Как сообщила утром субботы, 3 мая, Харьковская областная прокуратура, было применено не менее 15 БпЛА, предварительно, типа «Герань-2». Пострадал 51 человек, среди которых – две девочки в возрасте 11 и 16 лет.

Прокуратура уточнила, что россияне использовали дроны с термобарическими боевыми частями. Такое оружие создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы.

По информации Воздушных сил, в ночь на 3 мая 2025 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области и временно оккупированного Крыма, 183 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово (РФ).

По состоянию на 09:00 субботы подтверждено сбитие 77 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

73 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий).

Кроме Харьковщины, в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Донетчина и Николаевщина.

По данным Воздушного командования «Юг», это ночью силы противовоздушной обороны Юга Украины сбили восемь вражеских ударных БпЛА.

Российские оккупанты атаковали Одесщину баллистической ракетой «Искандер-М» с территории временно оккупированного Крыма.

Громкая ночь: в оккупированном Крыму и Краснодарском крае России пытались сбивать «добрые дроны»

В то же время эта ночь выдалась достаточно громкой и для части россиян.

Около полуночи в аннексированном россиянами Крыму перекрывали Крымский мост. Раздавались взрывы – это вражеская «ПэВэО» пыталась сбивать налетевшие на огонек дроны. Взрывы слышали, как минимум, в Керчи и Феодосии, информирует Телеграм-канал «Правда Геращенко».

Неспокойно было и в Новороссийске. Там также сбивали «добрые дроны», пострадала многоэтажка.

«В акватории Новороссийска отражается атака вражеских БпЛА и безэкипажных катеров», – писали местные власти.

По словам очевидцев, также взрывы слышны были в районе аэропорта у хутора Красный курган (недалеко от Анапы).

Еще 1170 рашистов стали «ближе к земле» в Украине

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками их планов наступления и истощения их боевого потенциала.

С начала прошедших суток произошло 139 боевых столкновений, противник нанес 59 авиационных ударов, использовав 93 управляемые бомбы, 988 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1170 оккупантов. А потери вражеской техники таковы: