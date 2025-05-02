Как сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабинет министров определил размер разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.

Разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины получат ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), гетто получат:

I группы — 3 100 грн;

II группы — 2 900 грн;

ІII группы — 2 700 грн.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, получат по 1 000 грн.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, будет выплачено по 3 100 грн;

Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны — по 650 грн;

Участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков — по 450 грн.

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