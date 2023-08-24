Від Кравчука до Зеленського: чим запам’яталися президенти незалежної України

За 32 роки незалежності Україна пережила історичні події на вік вперед. Інфляція, безробіття, відмова від ядерної зброї, початок панування олігархії, Помаранчева революція, світова криза, Революція гідності, незаконна анексія Криму, АТО на Донбасі, епідемія коронавірусу та повномасштабна війна з росією. «Одеське життя» згадувало, яку роль відіграли у всьому цьому українські президенти.

Леонід Кравчук: безробіття, інфляція та рекет

Перший президент України очолював країну лише 32 місяці — з 5 грудня 1991 року до 19 липня 1994-го. За цей час Україна пережила гіперінфляцію, велику економічну кризу, безробіття та рекет.

Щоби якось вижити, люди масово почали займатися дрібною торгівлею. Так у словнику з’явилася «кравчучка» — жартівлива назва візка. 1993 року через найбільший страйк шахтарів на Донбасі епоха Кравчука завершилася. У травні 2022 року перший президент помер від тривалої хвороби.

Що підписав та прийняв

8 грудня 1991 року підписав «Біловезьку угоду» про ліквідацію СРСР та створення Співдружності незалежних держав (СНД). З того часу його почали називати «батьком Незалежності».

3 серпня 1992 року підписав «Массандрівські угоди» про розподіл Чорноморського флоту. За кілька років росія забере найкращі кораблі, так і не залишивши український Севастополь.

14 червня 1994 року підписав «Угоду про співробітництво та партнерство з Європейським Союзом», заклавши основу нашої європейської інтеграції.

Леонід Кучма: олігархія, газ та Гонгадзе

Леонід Данилович єдиний, хто керував державою два терміни — з 19 липня 1994 року по 23 січня 2005 року. При ньому Україна набула політичної та економічної стабільності, покращився рівень життя громадян. Однак масова приватизація промислових підприємств сформувала коло олігархів, а натомість на стабільні ціни на пальне ми стали залежними від держави-терориста. Найгучніший скандал під час президентської діяльності Леоніда Кучми – вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році. Ця історія спричинила протест «Україна без Кучми».

Що підписав та прийняв

5 грудня 1994 року підписав «Будапештський меморандум» про відмову від ядерної зброї в обмін на гарантії суверенітету від США, Великобританії та Росії.

2 вересня 1996 року підписав указ, яким грошовою одиницею України стала гривня.

31 травня 1997 року підписав «Договір про дружбу» між Україною та Росією.

28 травня 1997 року уклав угоду про розподіл Чорноморського флоту до 2017 року.

9 липня 1997 року підписав «Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО», а у 2002 році – «План дій Україна-НАТО».

8 жовтня 1999 підписав угоду про передачу Росії стратегічних бомбардувальників і крилатих ракет в обмін на погашення заборгованості за газ.

Віктор Ющенко: революція, євроінтеграція та криза

Віктор Ющенко прийшов до влади внаслідок Помаранчевої революції у 2004 році. Пробув президентом України один термін – з 23 січня 2005 року до 25 лютого 2010-го. Його правління запам’яталося політикою, спрямованою у бік Європи та без Росії. Також за Ющенка почала діяти нова Конституція України з посиленою роллю парламенту. Президент запам’ятався відродженням пам’яті про Голодомор та будівництвом меморіального комплексу у Києві.

Що підписав та прийняв

4 червня 2005 року замість вступних іспитів доручив Міносвіти запровадити Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

З 20 липня 2005 року до 17 червня 2009-го проводилася ліквідація ДАІ.

5 березня 2007 року розпочав переговори про «Угоду про асоціацію між Україною та ЄС».

16 травня 2008 року Україна стала членом Світової організації торгівлі.

23 серпня 2008 року намагався отримати «План дій щодо членства в НАТО», пізніше безвізовий режим з ЄС та Томос про автокефалію української церкви.

Віктор Янукович: корупція, обман та Майдан

Втікач і беззаконня — таким виявився четвертий президент України. Віктор Янукович був главою держави з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року. Він запам’ятався прийняттям закону про регіональну мову, корупцію та хибні сподівання. Янукович заявляв, що Україна має на меті приєднатися до Європейського союзу, але зрештою всіх обдурив. Це призвело до Майдану, втрати Криму та Донбасу, а зрештою — до війни. Злякавшись народної розправи, 22 лютого 2014 року Янукович втік до Ростова-на-Дону.

Що підписав та прийняв

21 квітня 2010 підписав «Харківські угоди», продовживши термін перебування російського флоту в Севастополі до 2042 в обмін на знижку на газ.

15 липня 2010 року прибрав із законодавства згадку про прагнення України інтегруватися до НАТО.

21 листопада 2013 року відмовився підписувати «Угоду про асоціацію України з ЄС», що вивело людей на Майдан.

1 березня 2014 року звернувся до путіна з проханням застосувати збройні сили для відновлення «миру, законності та правопорядку» в Україні.

Петро Порошенко: безвіз, Томос та декомунізація

Петро Порошенко весь свій президентський термін провів в умовах збройного конфлікту – з 7 червня 2014 року до 20 травня 2019-го. При ньому було прийнято закон «Про Державну мову», заборонено комуністичну партію та розпочато декомунізацію та децентралізацію, розпочали роботу реорганізовані правоохоронні органи (Нацполіція, НАБУ та ДБР).

Що підписав та прийняв

5 вересня 2014 уклав «Мінські угоди», щоб призупинити активні бойові дії на Донбасі.

27 червня 2014 року підписав «Угоду про асоціацію з ЄС» та виконав вимоги для отримання безвізового режиму для України.

11 червня 2017 року для українців почав діяти довгоочікуваний безвіз.

26 листопада 2018 року ввів військовий стан через інцидент у Чорному морі.

6 грудня 2018 року призупинив «Угоду про дружбу та співпрацю» з росією.

5 січня 2019 року отримав Томос про автокефалію ПЦУ.

21 лютого 2019 року закріпив у Конституції України курс на вступ до НАТО та ЄС.

Володимир Зеленський: недоторканність, коронавірус та війна

Шостий президент України на посаді – з 20 травня 2019-го. Діяльність розпочав із розпуску парламенту. Головні завдання: мир на Донбасі, зниження тарифів, зняття депутатської недоторканності, розслідування резонансних злочинів та боротьба з олігархією. Однак на його президентський термін випали коронавірус, карантин та повномасштабна війна. Нині більшу частину свого часу Зеленський приділяє питанням війни та шукає підтримки за кордоном.

Що підписав та прийняв

3 вересня 2019 року підписав законопроект про відміну депутатської недоторканності, підписав закон про імпічмент, прийнятий 10 вересня 2019 року.

6 лютого 2020 року разом із Міністерством цифрової трансформації презентував додаток «Дія».

31 березня 2020 року підписав закон «Про ринок землі», за яким українці можуть купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення.

1 серпня 2020 року ввів “ринок газу”, тепер споживачі можуть обирати постачальника самі.

22 липня 2022 року анулював ліцензії телеканалів, які належали олігархам.

1 вересня 2021 року запустив податкову амністію.

24 лютого 2022 року ввів військовий стан, після чого була мобілізація, а також низка нових законів, що відповідають цьому часу.

Читайте також: