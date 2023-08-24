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Украинский спецназ высадился в Крыму: некоторые подробности спецоперации

Украинский спецназ высадился в Крыму: некоторые подробности спецоперации

Ранним утром 24 августа в рамках спецоперации украинские военные высадились в Крыму. Произошел бой с участием плавательных средств и авиации.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Подразделения ГУР МО провели высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены», — отметил он.

Отдельно в комментарии «Общественному» Юсов отметил, что спецоперация была проведена во взаимодействии с военно-морским флотом, цели достигнуты, а потерь среди личного состава нет. Спецоперация, по его словам, продолжается, все детали ГУР не раскрывает.

По словам представителя ГУР, у противника есть потери среди личного состава, сил и средств. Информация уточняется.

После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

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Что сообщают другие источники

Около 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили «Крим. Реалії».

Оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы «уничтожения боеприпасов по установленному графику».

В то же время, российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что в Крыму неизвестные на резиновых лодках якобы обстреляли с берега кемпинг с туристами в Оленовке.

По некоторым данным российских источников, на берег высадились 10 человек в двух лодках. Другие утверждают, что лодок было четыре.

Как отмечают «Крим. Реалії», в Маяке находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел – РЛК «Небо-М» и РЛС «Каста-2Е2». По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Спецоперация была анонсирована

На днях начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что скоро украинцы увидят, как на территории Крыма уничтожают оккупантов.

Об этом он сказал в комментарии каналу ITV.

Буданов заявил, что «есть, к сожалению, очень боящиеся этого, но есть и много людей, которые ждут».

«И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму. Что, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите», – сказал глава ГУР.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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