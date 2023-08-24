В Одессе в День Независимости почтили память Героев, отдавших за нее жизнь (фото, видео)

В День Независимости Украины в Одессе почтили память погибших Героев, ценой собственной жизни сохранивших Независимость Украины в российско-украинской войне.

На одном из кладбищ Одессы провели молебен, и возложили цветы к Казацкому Кресту.

Самое главное — помнить, благодаря кому у нас вообще есть святая и наша страна. Вечная память и слава всем павшим Героям, —

написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Одесситов с Днем Независимости поздравил мэр Геннадий Труханов

В своем приветствии он сказал, что нашу независимость мы доказываем каждый день — на фронте и в тылу.

Шаг за шагом мы освобождаем наши земли от врага, разминируем, волонтерим, принимаем переселенцев, восстанавливаем разрушенное, учим детей, лечим… Мы сильны и едины. А значит – непобедимы.

Независимость – это наша главная ценность, которая была и всегда будет в ДНК каждого украинца и украинки, —