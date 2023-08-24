Новости Одессы и Одесской области

В Одессе в День Независимости почтили память Героев, отдавших за нее жизнь (фото, видео)

В Одессе в День Независимости почтили память Героев, отдавших за нее жизнь (фото, видео)

Сегодня во всех уголках нашего государства отмечают главный праздник страны – День Независимости. В этом году праздник имеет горький привкус от потерь лучших дочерей и сыновей страны. Благодаря тем, кто сейчас на фронте сражается за нашу независимость, и кто отдал жизнь за нее, мы имеем возможность поднимать сине-желтый флаг в наших городах и селах.

В День Независимости Украины в Одессе почтили память погибших Героев, ценой собственной жизни сохранивших Независимость Украины в российско-украинской войне.

Вшанування полеглих на День Незалежності

На одном из кладбищ Одессы провели молебен, и возложили цветы к Казацкому Кресту.

Вшанування полеглих на День Незалежності

Вшанування полеглих на День Незалежності

Самое главное — помнить, благодаря кому у нас вообще есть святая и наша страна. Вечная память и слава всем павшим Героям, —

написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Одесситов с Днем Независимости поздравил мэр Геннадий Труханов

В своем приветствии он сказал, что нашу независимость мы доказываем каждый день — на фронте и в тылу.

Вшанування полеглих на День Незалежності

Шаг за шагом мы освобождаем наши земли от врага, разминируем, волонтерим, принимаем переселенцев, восстанавливаем разрушенное, учим детей, лечим… Мы сильны и едины. А значит – непобедимы.

Независимость – это наша главная ценность, которая была и всегда будет в ДНК каждого украинца и украинки, —

сказал Геннадий Труханов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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