История Украины за 15 минут: борьба за свободу продолжается (видео)

Какие народы населяли раньше территорию Украины, откуда здесь взялась россия и ее претензии на украинские земли, как украинцы раз за разом возрождали свое государство – смотрите об этом в видеоролике Института национальной памяти.

Насколько важна сейчас история? До нее ли нам теперь? Ответ – да, и не просто «да». История важна критически, потому что в ней лежат основания той войны, которая пришла сейчас на наши земли.

Именно историческими причинами путин оправдал свое вторжение в Украину. Прежде чем российские войска пришли сюда убивать украинцев и превращать в руины города и села, российские историки переписали историю, по сути, придумали новую, чтобы найти причины для своих жестоких, варварских бесчеловечных действий.

По заданию путина они придумали теории, по которым украинского народа не существует, его история выдумана, а украинский язык искусственно создан совсем недавно. Раньше такие идеи существовали лишь в головах маргинальных конспирологов, к исторической науке не имевших никакого отношения.

Отметим, что ни российская историческая наука, ни советская, не отказывали в праве на существование украинцам и их языку.

Да, там могли быть другие оценки событий и исторических фактов в зависимости от господствовавшей идеологии. Но просто отвергнуть, зачеркнуть целый народ, его культуру – на такое не решался раньше никто.

Потому то и так важно знать нам свою историю, свои корни. Потому что украинский народ был, есть и будет. И даже если на изучение истории особо нет времени – есть такие замечательные видео, как то, что мы предлагаем вам посмотреть.

Отметим, что информация в нем выверена и подтверждена научными историческими исследовании, основывается на исторических научных исследованиях, которые проводились на протяжении более сотни лет академическими историками, результаты которых признаны во всем цивилизованном мире.

А потому смотрите представленныйролик и укрепляйте свою информационную броню против навязываемых выдумок российских пропагандистов, которые к истории имеют лишь одно отношение – историки будущего будут их изучать как пример антинауки, невежества и деградации.