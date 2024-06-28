Одесский переулок Ляпуновых: уют, тишина, ранения

Имена старинного переулка

Да, он маленький, но такой разнообразный. Сейчас, во время военного положения и июньской жары, кажется особо уютным, очень тихим…

И еще — с ранениями, которые получил во время российской атаки в ноябре прошлого года. Следы ранений ощущаются на углу с Софиевской. Появились и другие изменения — тоже разные…

Этот «малыш» много раз менял название. В конце XIX века назывался Софиевским, затем имел другие названия: Новый, Малый, Караводина, Скульптурный. Потом снова стал Софиевским; с 1938 по 1959 год переулок назывался Библиотечным. Название Ляпунова переулок получил в 1959 году в честь математика Ляпунова (1857–1918). Недавно горисполком снова принял решение о переименовании. Он стал называться не только в честь математика Ляпунова, но и его брата — профессора Одесского университета Бориса Ляпунова. Теперь переулок называется в честь братьев Ляпуновых. О чем и вещают уличные указатели, хотя еще в 2019 году здесь их не было вовсе.

Всегда уютно всегда тихо

Кажется, здесь всегда уютно и тихо… И людей мало, зато много авто. Сейчас переулок перекрыт. Причем его перекрытие затянулось надолго. Все это связано, напомним, с мероприятиями по спасению. Спасают дом (точнее, его фасад) под номером двенадцать. Давно спасают. Дом на подпорках — с прошлого года. Смотреть на фасад и теперь ужасно… А роботы все продолжаются.

Но это посередине переулка… А вот его начало (если смотреть с Софиевской) — это изуродованный ракетной атакой дом и небольшой магазинчик.

Кажется, он «вечный»… Почему я про магазинчик? Нет, дело не только, что он «давний», он еще единственный в переулке.

А сам переулок встречает вас не только тишиной, но и величественными домами. Кажется, каждый из них — раритет, имеет памятную доску или табличку, что это наше историческое наследие. Вот только состояние их… Не до реставрации, конечно, во время военного положения…

А вот недавно, как рассказывала «Одесская жизнь», с фасада еще одного исторического дома украли экспонат эпохи газового освещения улиц… Не имеем мы уже это историческое фасадное украшение из прошлого…

А вот граффити с выражением Камю «живет» до сих пор. Кстати, появился он задолго до войны. «Большой вопрос жизни — как жить среди людей?» (кстати, эта цитата входит в топ-10 высказываний известного прозаика и философа). Рядом портрет самого Камю.

А еще в переулке Ляпуновых есть загадочный балкон, который украшает «стойкая ворона». Чтобы ее увидеть, нужно высоко поднять голову. Что за ворона такая?

Наслаждаться духом старого города

Дворики переулка Ляпунова исключительно («чисто») одесские… Некоторые открыты. Загляните — не пожалеете. Они словно исполнены духа старинной Одессы, каждый — со своим настроением и характером.

А есть дома, дворами которых можно любоваться, не заходя внутрь: любуйтесь через ограждение. Многое увидите. Такие зеленые, такие мирные и милые…

Дорожное покрытие переулка… Ну это как водится: где более или менее «так себе», где ступать надо очень осторожно…

А где-то встречаются ограждающие ленты: напоминает о своем возрасте старый одесский жилищный фонд…

Переулок Ляпуновых… Маленький, своеобразный, с патриархальным старинным духом… Уже успел пострадать от войны. А еще — от времени. И от рук вандалов…

И все же будет время — надо пройтись по этому переулку, насладиться духом старого города, вдохновиться историческим прошлым, которое здесь каким-то чудом сохранило временя.

Хотя приметы войны вы тоже встретите здесь чуть ли не на каждом шагу…

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