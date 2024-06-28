Прогноз синоптиков на 29 июня: настоящая летняя жара

Завтра, в субботу, 29 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области после дождей и относительной прохлады снова вернется летняя жара.
Прогноз погоды в Одессе на 29 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-22°C, днем 28-30°C.
Температура морской воды 22-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 28-33°C.
На автодорогах области видимость хорошая.