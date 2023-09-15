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«Наш несчастный дом!»: в Одессе снова продлили спасательные мероприятия в переулке Ляпуновых (фоторепортаж)

«Наш несчастный дом!»: в Одессе снова продлили спасательные мероприятия в переулке Ляпуновых (фоторепортаж)

Сроки спасения фасадного флигеля жилого дома No12 по переулку Ляпуновых (бывший Ляпунова) снова продлены. Ситуация с историческим домом — «еще та»…

Переулок Ляпунова: движение автотранспорта закрыто

Официально: в связи с продлением срока обеспечения безопасности при выполнении немедленных стабилизационных мер по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома No 12 по переулку Ляпуновых движение автотранспорта на участке этого переулка в пределах дома No 12 закрыто до 15 февраля 2024 года. Соответствующее распоряжение подписано мэром.

Дом в переулке Ляпуновых
Дом в переулке Ляпуновых

Напомним: «немедленные стабилизационные мероприятия» начались еще в феврале этого года. Тогда же мы рассказывали об истории этого дома.

Дом в переулке Ляпуновых
Дом в переулке Ляпуновых
Дом в переулке Ляпуновых
Дом в переулке Ляпуновых

Еще напомним: в июне этого года сроки ремонта продлили. Теперь вот продолжили снова — уже до февраля следующего года…

За это время переулок Ляпунова стал именоваться переулком Ляпуновых; фасадная часть старого дома-памятника архитектуры «приобрела» новые подпорки.

Дом в переулке Ляпуновых
Дом в переулке Ляпуновых
Дом в переулке Ляпуновых
Дом в переулке Ляпуновых

А «немедленные стабилизационные меры» снова продолжаются.

Дом в переулке Ляпуновых: жизнь на подпорках

Несчастный наш дом! Вы же эти подпорки только с переулка видите. А в квартирах, где окна «смотрят» на переулок — то же самое!.. А теперь комиссия новая пришла… Говорят, что и дальше собираются что-то с домом делать… А он тем временем осыпается и осыпается… Наверное, развалится, —

такую печальную судьбу дома рисует его жительница пенсионерка Нина Черняк.

Нина Черняк, жительница Дома на Ляпуновых, 12

Нина Черняк, жительница Дома на Ляпуновых, 12

Женщина рассказывает, что все ее соседи из флигеля уехали — кто куда. Ведь состояние дома ужасное. Сама же она никуда не уехала…

Нина Черняк обращает мое внимание на состояние ее квартиры: здесь трещины, здесь — вообще «дыры», которые продолжают «увеличиваться в размерах». Подпорки в комнатах, окна, смотрящие на переулок, заделаны кирпичом.

Нина Черняк, жительница Дома на Ляпуновых, 12
Нина Черняк, жительница Дома на Ляпуновых, 12

Требуют, чтобы я тоже выехала, а я… Вот кухня у меня есть. Ее окна выходят во двор. В ней иногда и сплю…

Женщина махнула рукой, потом проводит для меня что-то вроде экскурсии у фасадной части. Нина утверждает, что «сверху все равно что-то время от времени то осыпается, то падает»:

Вы только посмотрите на этот так называемый фасад: во многих местах — одна дранка, а эти окна на первом этаже держатся на старых металлических решетках… Несчастный наш дом…

Нина Черняк, жительница Дома на Ляпуновых, 12
Дом в переулке Ляпуновых
Дом в Переулке Ляпуновых
Дом в Переулке Ляпуновых
Дом в переулке Ляпуновых

…Бетонные блоки с обеих сторон снова предупреждают о запрете проезда по этому участку переулка. «Немедленные стабилизационные мероприятия» продолжаются…

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Фото: Мария Котова.

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