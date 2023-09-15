«Наш несчастный дом!»: в Одессе снова продлили спасательные мероприятия в переулке Ляпуновых (фоторепортаж)

Сроки спасения фасадного флигеля жилого дома No12 по переулку Ляпуновых (бывший Ляпунова) снова продлены. Ситуация с историческим домом — «еще та»…

Переулок Ляпунова: движение автотранспорта закрыто

Официально: в связи с продлением срока обеспечения безопасности при выполнении немедленных стабилизационных мер по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома No 12 по переулку Ляпуновых движение автотранспорта на участке этого переулка в пределах дома No 12 закрыто до 15 февраля 2024 года. Соответствующее распоряжение подписано мэром.

Напомним: «немедленные стабилизационные мероприятия» начались еще в феврале этого года. Тогда же мы рассказывали об истории этого дома.

Еще напомним: в июне этого года сроки ремонта продлили. Теперь вот продолжили снова — уже до февраля следующего года…

За это время переулок Ляпунова стал именоваться переулком Ляпуновых; фасадная часть старого дома-памятника архитектуры «приобрела» новые подпорки.

А «немедленные стабилизационные меры» снова продолжаются.

Дом в переулке Ляпуновых: жизнь на подпорках

Несчастный наш дом! Вы же эти подпорки только с переулка видите. А в квартирах, где окна «смотрят» на переулок — то же самое!.. А теперь комиссия новая пришла… Говорят, что и дальше собираются что-то с домом делать… А он тем временем осыпается и осыпается… Наверное, развалится, —

такую печальную судьбу дома рисует его жительница пенсионерка Нина Черняк.

Женщина рассказывает, что все ее соседи из флигеля уехали — кто куда. Ведь состояние дома ужасное. Сама же она никуда не уехала…

Нина Черняк обращает мое внимание на состояние ее квартиры: здесь трещины, здесь — вообще «дыры», которые продолжают «увеличиваться в размерах». Подпорки в комнатах, окна, смотрящие на переулок, заделаны кирпичом.

Требуют, чтобы я тоже выехала, а я… Вот кухня у меня есть. Ее окна выходят во двор. В ней иногда и сплю…

Женщина махнула рукой, потом проводит для меня что-то вроде экскурсии у фасадной части. Нина утверждает, что «сверху все равно что-то время от времени то осыпается, то падает»:

Вы только посмотрите на этот так называемый фасад: во многих местах — одна дранка, а эти окна на первом этаже держатся на старых металлических решетках… Несчастный наш дом…

…Бетонные блоки с обеих сторон снова предупреждают о запрете проезда по этому участку переулка. «Немедленные стабилизационные мероприятия» продолжаются…

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Фото: Мария Котова.