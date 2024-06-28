Одеський провулок Ляпунових: затишок, тиша, поранення

Імена старовинного провулка

Так, маленький, але ж такий різноманітний. Зараз, під час воєнного стану і червневої спеки, здається затишним, дуже тихим… І ще — з пораненнями, які отримав під час російської атаки у листопаді минулого року. Сліди поранень відчуваються на розі з Софіївською. З’явились й інші зміни — теж різні…

Цей «малюк» багато разів змінював назву. Наприкінці ХІХ сторіччя звався Софіївським, потім мав інші назви: Новий, Малий, Караводіна, Скульптурний. Потім знов став Софіївським; з 1938 по 1959 рік провулок мав назву Бібліотечний.

Назву Ляпунова провулок отримав 1959 році в честь видатного математика Ляпунова (1857-1918). Нещодавно міськвиконком знову ухвалив рішення про перейменування. Він став зватися не тільки на честь математика Ляпунова, а і його брата — професора Одеського університету Бориса Ляпунова. Тож тепер провулок зветься на честь братів Ляпунових. Про що й віщають вуличні покажчики, хоча ще у 2019 році тут їх не було зовсім

Завжди затишно завжди тихо

Здається, тут завжди затишно і тихо-тихо… І людей мало, зате багато авто.

Зараз провулок перекритий. Причому, його перекриття затягнулось надовго. Все це пов’язано, нагадаємо, з рятувальними заходами. Рятують будинок (точніше, його фасад) під номером дванадцять. Давно рятують. Будинок на підпорах з минулого року. Дивитися на фасад і тепер жахливо… А роботи все тривають.

Та це всередині провулка… А от його початок (якщо дивитися з Софіївської) — це понівечений тою ракетною атакою будинок і невеличкий магазинчик. Здається, він «вічний»… Чому я про магазинчик? Ні, справа не тільки, що він «давній», він ще єдиний у провулку.

А сам провулок зустрічає вас не тільки тишею, а величними будинками. Здається, кожний — раритет, має пам’ятну дошку чи табличку про те, що це — наша спадщина. От тільки стан їхній… Не до реставрації, звісно, під час воєнного стану…

А от нещодавно, як розповідало «Одеське життя», з фасаду ще одного історичного будинку вкрали експонат доби газового освітлення вулиць… Не маємо вже цієї історичної фасадної прикраси з минулого…

А от відомий стінопис з висловом Камю «живий» й досі. До речі, з’явився він задовго до війни. «Велике питання життя — як жити серед людей?» (до речі, ця цитата входить до топ-10 висловлювань відомого прозаїка і філософа). Поруч — портрет самого Камю.

А ще в провулку Ляпунових є загадковий балкон, який прикрашає «стійка ворона». Аби її побачити, треба високо підняти голову. Що за ворона така?.

Насолодитись духом старого міста

Дворики провулка Ляпунова — суто одеські… Деякі відкриті. Зазирніть — не пожалкуєте. Вони немов сповнені духом старовинної Одеси, кожен — зі своїм настроєм і характером.

А є будинки, дворами яких можна милуватись, не заходячи у середину: милуйтеся через огорожу. Багато чого побачите. Такі зелені, такі мирні й милі…

Дорожнє покриття провулка… Ну це як водиться: де більш-менш «так собі», де ступати треба дуже обережно… А десь зустрічаються огороджувальні стрічки: нагадує про свій вік старий одеський житловий фонд…

Провулок Ляпунових… Маленький, своєрідний, з якимось патріархальним старовинним духом… Вже встиг постраждати від війни. А ще від часу. І від рук вандалів…

І все ж буде час — треба пройтись цим провулком, насолодитись духом старого міста, надихатись історичним минулим, яке тут якимось дивом збережено часом.

Хоча прикмети війни ви теж зустрінете тут чи не на кожному кроці…

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