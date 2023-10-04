С фасада одесского дома украли экспонат эпохи уличного освещения города (фоторепортаж)

Дом Шайкевича в переулке Ляпуновых потерял артефакт — чугунный кронштейн газового фонаря. Какие-то «одессолюбы» украли вещь, которую можно назвать своеобразным памятником. Ведь это был уличный экспонат, рассказывавший прохожим о начале эпохи уличного освещения города.

Вместо «памятника» — дырки в стене

Пока в переулке Ляпуновых (бывший Ляпунова) спасают один исторический дом, с другого украли старинный кронштейн.

Об этом «Одесской жизни» сообщила одесситка архитектор Елена Швец-Семерня:

В переулке Ляпунова в середине сентября 2023 года мародеры украли чугунный кронштейн газового фонаря. До этого времени он сохранился на фасаде дома номер семь (дом Шайкевича)… Так любят Одессу современные жители нашего города.

Елена Владимировна добавила, что даже в Википедии в статье о переулке Ляпуновых упоминается этот кронштейн старинного газового фонаря, сохранившегося на фасаде дома Шайкевича.

Добавим: об этом фонаре прочли мы не только в Википедии. Писатель-краевед Ростислав Александров в свое время писал:

Городской достопримечательностью уже можно считать и удивительный чугунный кронштейн газового фонаря, чудом сохранившийся на фасаде дома Шайкевича, подсоединенный к выходящей из земли трубе. Сегодня таких, давно «безголовых» кронштейнов остались единицы…

Побывали мы в переулке, посмотрели: вместо кронштейна теперь только «следы» на стене четырехэтажного дома. Поэтому выражаем искреннюю благодарность Елене за то, что она предоставила фотографии, на которых можно увидеть этот кронштейн еще на своем месте.

Об эпохе уличного освещения Одессы

Об эпохе уличного освещения в Одессе рассказывал одесский краевед, педагог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов:

Газовые фонари в Одессе появились в 1850 году. Первый газовый фонарь загорелся 1 ноября 1850 года. Тогда их установили в количестве 24 штук и освещали только центр Одессы (часть Ришельевской, Пушкинской, Приморский бульвар, а также перекресток Екатерининской с Ланжероновской и Екатерининской с Дерибасовской). Постепенно газовых фонарей становилось все больше, и потребовались производственные мощности для обеспечения уличного освещения города…

Время донесло до нас лишь чуть больше десятка этих фонарей… Еще одним стало меньше…

Доходный дом Шайкевича

Ну а сам дом под номером семь в переулке Ляпуновых — четырехэтажный, бывший доходный… Его называют «сдержанно декорированным лепниной». Как сообщает Архитектурная фотобаза PhotoBuildings, создан в стиле эклектики, историзма.

Удивительно, но мы застали ворота открытыми, что для наших времен на военном положении — редкость. Милый старый двор с уличными вазами и тишиной, дикий виноград…

А еще — фасад, нуждающийся в реставрации или хотя бы каком-то обновлении…

И — характерная дыра на фасаде: здесь еще недавно находился исторический кронштейн старинного газового фонаря, который мы теперь можем лицезреть только на фотографиях…

А какая была интересная идея, которую выразил в свое время Ростислав Александров:

Хорошо бы, пожалуй, поставить на один из сохранившихся кронштейнов фонарь, выполненный под старину, и прикрепить рядом доску с памятной надписью…

Фото автора; фото с кронштейном предоставила Елена Швец-Семерня