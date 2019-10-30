Одесский переулок Ляпунова: без единого указателя, но с «великими вопросами жизни»

Конечно, в период листопада любая улочка в Одессе покажется прекрасной, загадочной и уютной, но среди тишины небольшого переулка Ляпунова каждый листик с дерева опадает, кажется, с «собственным» шорохом.

Современные граффити среди раритета

Да, здесь тихо практически всегда, протянулся переулок от нашей «научки» на Пастера (торец библиотеки — составляющая переулка) до Софиевской. Начало переулка Ляпунова «смотрит» на вход в Художественный музей. Это было бы тоже очень романтично, если бы не сегодняшний капремонт Софиевской, который не мог «пройти мимо» переулка.

Впрочем, его начало — это еще и старый магазинчик, удивительным образом сохранивший теперь уже довольно редкое для нас название «Булочная». Раритет…

Все здесь раритет: чуть ли не каждый дом — памятник архитектуры, правда, ну очень уж «вопящий» о ремонте и реставрации.

Каким-то странным образом именно этот переулок чуть ли весь «измазан» граффити всех направлений, словно кто-то вместо стрит-арта или мурала таким вот образом решил скрыть проблемные фасадные участки. А таких участков — множество.

И, кстати, если мы уже заговорили о фасадных «украшательствах», то самое известное из них в переулке Ляпунова — это конечно же, портрет Камю с его цитатой (входящей, кстати, в топ-10 высказываний прозаика и философа): «Великий вопрос жизни — как жить среди людей?». Вот и остается только задуматься — и о самой цитате, и о том, почему она красуется (уже довольно много лет) именно в переулке Ляпунова…

Где указатели?

Опять-таки, удивительно, но со стороны Пастера в переулке расположена детская площадка. Прямо на асфальте. Она украшена «казякой-мазякой», такой себе пародией на детский рисунок. Человечек получился пугающим. Многие, правда, убеждены, так, во всяком случае, мне сказали, что это «намалевали дети от нечего делать». Не уверена…

Переулок, носящий сегодня (название, как у нас водится, менялось много раз) имя математика с трагической судьбой, отличается еще одной «штучкой». Практически на каждом доме имеется табличка с номером, но здесь нет… ни одного уличного указателя. То есть, если вы сюда забрели и не знаете, как зовут переулок, то придется поинтересоваться у прохожих. А прохожих в переулке обычно очень и очень мало. Имеются места, где указатели вывешивались раньше. Вот и «любуйтесь».

Это тихое и даже где-то романтичное место отличается еще и тем, что, кроме упомянутой булочной на углу с Софиевской, в переулке нет ни единого магазина. Здесь не торгуют, здесь живут. И каждый дворик в переулке Ляпунова — это тот самый воспетый, «чисто одесский», со своим характером, несмотря на общие «тенденции дворового стиля».

Здесь творили одесские скульпторы

Кстати, именно в переулке Ляпунова, во дворе дома №3, имеется «тот самый загадочный сарай». Даже почти мистический. Собственно, никакой загадки и мистики нет. Просто время от времени дверь в сарайчик, а расположен он у самого входа во двор и отлично проглядывается с переулка, бывает открыта.

Прохожие обычно могли видеть чей-то бюст, причем не один. Начинались споры, чей именно. Потом споры утихали. А все дело в том, что именно в доме №3 создавали свои скульптуры Борис Эдуардс и Петр Кравченко. В этом старом-старом сарайчике и сохранилась модель бюста Франца де Воллана работы Петра Кравченко.

На момент моего появления в этом дворе сарай был наглухо закрыт. Вероятно, после давних споров в соцсетях на тему «кто это, и почему в сарае», жители двора все же решили раз и навсегда «закрыть вопрос»… Кстати, бронзовые бюсты Франца де Воллана и Де Рибаса работы Петра Кравченко установлены у главного входа в Одесский порт.

Установить бы еще и памятные таблички на старом одесском доме в честь выдающихся скульпторов…

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