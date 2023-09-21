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Одесский Новый базар: сентябрьский фруктово-овощной калейдоскоп (фоторепортаж)

Одесский Новый базар: сентябрьский фруктово-овощной калейдоскоп (фоторепортаж)

Сентябрьская погода все еще почти летняя, солнышко припекает… А вот по дороге на Новый (кому-то — базар, кому-то — рынок) сразу услышала о «тварях, которые снова по инфраструктуре бьют, так что надо опять о фонарях-свечах подумать»… Да, надо, но Новый в сентябре — это, прежде всего, еда …

Фруктов и овощей — море… Но поражает не только ассортимент, но и ценовая политика. Кажется, ценовой диапазон в этом году бьет рекорды. Цены так скачут, что не совсем присущая Новому рынку тема «где дешевле?» стала теперь актуальна.

Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23

Поэтому нужно быть внимательнее, потому что когда картофель в одном месте стоит тридцать-тридцать пять гривен, а в другом — двенадцать-пятнадцать, то придется и побегать, что для нашего старинного Нового тоже редкость.

Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23

И еще. Конечно, местные знают о торговой «дорожке» (улица Конная), ведущей к Новому базару. Считается, что все на той «дорожке» дешевле, чем на самом рынке, но в этом сентябре, как мы заметили, это не так или не совсем так.

Новый базар. Котова. 21.09.23

Итак, о картофеле мы вам рассказали. Пошли дальше за овощами…

Новый базар. Котова. 21.09.23

  • огурцы – 20-40 грн;
  • помидоры – 25-65 грн;
  • сладкий перец – 30-60 грн;
  • морковь – 15-25 грн;
  • лук – 10-25 грн;
  • свекла — 17-25 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • капуста — 20-30 грн;
  • баклажаны – 25-35 грн.
Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23

Теперь — за фруктами:

  • яблоки – 20-35 грн;
  • арбузы – 15-20 грн;
  • дыни – 35-50 грн;
  • персики — 45-90 грн;
  • слива – 25-45 грн;
  • виноград – 20-80 грн;
  • груши – 30-50 грн.

P.S. Что касается фонариков и фонарей, то их на Новом рынке в соответствующих рядах очень много. Кстати, там же предупреждают, что ценовая политика на «блэкаутные» товары пока не «сумасшедшая». Ударение делают на слово «пока»…

Новый базар. Котова. 21.09.23

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