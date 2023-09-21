Одесский Новый базар: сентябрьский фруктово-овощной калейдоскоп (фоторепортаж)

Сентябрьская погода все еще почти летняя, солнышко припекает… А вот по дороге на Новый (кому-то — базар, кому-то — рынок) сразу услышала о «тварях, которые снова по инфраструктуре бьют, так что надо опять о фонарях-свечах подумать»… Да, надо, но Новый в сентябре — это, прежде всего, еда …

Фруктов и овощей — море… Но поражает не только ассортимент, но и ценовая политика. Кажется, ценовой диапазон в этом году бьет рекорды. Цены так скачут, что не совсем присущая Новому рынку тема «где дешевле?» стала теперь актуальна.

Поэтому нужно быть внимательнее, потому что когда картофель в одном месте стоит тридцать-тридцать пять гривен, а в другом — двенадцать-пятнадцать, то придется и побегать, что для нашего старинного Нового тоже редкость.

И еще. Конечно, местные знают о торговой «дорожке» (улица Конная), ведущей к Новому базару. Считается, что все на той «дорожке» дешевле, чем на самом рынке, но в этом сентябре, как мы заметили, это не так или не совсем так.

Итак, о картофеле мы вам рассказали. Пошли дальше за овощами…

огурцы – 20-40 грн;

помидоры – 25-65 грн;

сладкий перец – 30-60 грн;

морковь – 15-25 грн;

лук – 10-25 грн;

свекла — 17-25 грн;

кабачки – 20-35 грн;

капуста — 20-30 грн;

баклажаны – 25-35 грн.

Теперь — за фруктами:

яблоки – 20-35 грн;

арбузы – 15-20 грн;

дыни – 35-50 грн;

персики — 45-90 грн;

слива – 25-45 грн;

виноград – 20-80 грн;

груши – 30-50 грн.

P.S. Что касается фонариков и фонарей, то их на Новом рынке в соответствующих рядах очень много. Кстати, там же предупреждают, что ценовая политика на «блэкаутные» товары пока не «сумасшедшая». Ударение делают на слово «пока»…

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