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Одеський Новий базар: вересневий овочево-фруктовий калейдоскоп (фоторепортаж)

Одеський Новий базар: вересневий овочево-фруктовий калейдоскоп (фоторепортаж)

Вереснева погода все ще майже літня, сонечко припікає… А от по дорозі на Новий (комусь — базар, комусь — ринок) одразу почула про «тварюк, що знову про інфраструктурі б’ють, тож треба знов про ліхтарі-свічки подумати»… Так, треба, але ж Новий у вересні — це, перш за все, їжа…

Фруктів та овочів — море… Та вражає не тільки асортимент, а й «цінова політика». Здається, «ціновий діапазон» в цьому році б’є рекорди. Ціни так скачуть, що не зовсім притаманна Новому ринку тема «де дешевше?» стала тепер актуальною.

Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23

Тож треба бути уважнішим, бо коли картопля в одному місці коштує тридцять-тридцять п’ять гривень, а в іншому — дванадцять-п’ятнадцять, то прийдеться й побігати, що для нашого старовинного Нового — теж рідкість.

Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23

І ще. Звісно, місцеві дуже добре знають про торговельну «доріжку» (вулиця Кінна), що веде до Нового базару. Вважається, що все на тій «доріжці» дешевше, ніж на самому ринку, але у цьому вересні, як ми помітили, це не так чи не зовсім так.

Новый базар. Котова. 21.09.23

Так, про картоплю ми вам розповіли. Пішли далі за овочами…

Новый базар. Котова. 21.09.23

  • огірки — 20-40 грн;
  • помідори — 25-65 грн;
  • солодкий перець — 30-60 грн;
  • морква — 15-25 грн;
  • цибуля — 10-25 грн;
  • буряк — 17-25 грн;
  • кабачки — 20-35 грн;
  • капуста — 20-30 грн;
  • баклажани — 25-35 грн.
Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23
Новый базар. Котова. 21.09.23

Тепер — за фруктами:

  • яблука – 20-35 грн;
  • кавуни – 15-20 грн;
  • дині – 35-50 грн;
  • персики – 45-90 грн;
  • слива – 25-45 грн;
  • виноград – 20-80 грн;
  • груші – 30-50 грн.

P.S. Що стосується ліхтариків і ліхтарів, то їх на Новому ринку у відповідних рядах є дуже багато. До речі, там попереджають, що цінова політика на «блекаутні» товари поки не «божевільна». Наголос роблять на слово «поки»…

Новый базар. Котова. 21.09.23

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