Одеський Новий базар: вересневий овочево-фруктовий калейдоскоп (фоторепортаж)

Вереснева погода все ще майже літня, сонечко припікає… А от по дорозі на Новий (комусь — базар, комусь — ринок) одразу почула про «тварюк, що знову про інфраструктурі б’ють, тож треба знов про ліхтарі-свічки подумати»… Так, треба, але ж Новий у вересні — це, перш за все, їжа…

Фруктів та овочів — море… Та вражає не тільки асортимент, а й «цінова політика». Здається, «ціновий діапазон» в цьому році б’є рекорди. Ціни так скачуть, що не зовсім притаманна Новому ринку тема «де дешевше?» стала тепер актуальною.

Тож треба бути уважнішим, бо коли картопля в одному місці коштує тридцять-тридцять п’ять гривень, а в іншому — дванадцять-п’ятнадцять, то прийдеться й побігати, що для нашого старовинного Нового — теж рідкість.

І ще. Звісно, місцеві дуже добре знають про торговельну «доріжку» (вулиця Кінна), що веде до Нового базару. Вважається, що все на тій «доріжці» дешевше, ніж на самому ринку, але у цьому вересні, як ми помітили, це не так чи не зовсім так.

Так, про картоплю ми вам розповіли. Пішли далі за овочами…

огірки — 20-40 грн;

помідори — 25-65 грн;

солодкий перець — 30-60 грн;

морква — 15-25 грн;

цибуля — 10-25 грн;

буряк — 17-25 грн;

кабачки — 20-35 грн;

капуста — 20-30 грн;

баклажани — 25-35 грн.

Тепер — за фруктами:

яблука – 20-35 грн;

кавуни – 15-20 грн;

дині – 35-50 грн;

персики – 45-90 грн;

слива – 25-45 грн;

виноград – 20-80 грн;

груші – 30-50 грн.

P.S. Що стосується ліхтариків і ліхтарів, то їх на Новому ринку у відповідних рядах є дуже багато. До речі, там попереджають, що цінова політика на «блекаутні» товари поки не «божевільна». Наголос роблять на слово «поки»…

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