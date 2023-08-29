Новый базар: увлекательные штучки старого одесского рынка (фоторепортаж)

«Пойдем на Новый»: так говорят те, кто делает базар в центре города. Слово «базар» или «рынок» при этом не произносят. Да и не нужно. Во-первых, и так понятно, во-вторых, он одновременно называется и базаром, и рынком… Сегодня мы не о ценах на Новом, а о разных рекламных штучках старого-старого одесского рынка.

Где на Новом рынке встретить «памятник» Черчиллю?

Неинтересных рынков в Одессе, конечно, нет. Но Новый все чаще и чаще пытается приукраситься так, чтобы у вас возникло желание хотя бы ближе подойти к товару. Эти разные одесские штучки — почти на каждом шагу! Ведь известно, что на Новом все — «по фэншую», как, кстати, и вокруг базара.

Да, центральная аллея с ее удобными лавочками сегодня почти пуста. Так случилось, что нынешнее безжалостно палящее солнце не позволяет присесть… Тогда хоть пройдемся, полюбуемся. А любоваться есть чем на нашем Новом: здесь вам и «скульптуры» Бендера с Кисой встретятся.

И хотя эти персонажи обожают путешествовать по рынку, вы в их поисках еще и Черчилля, Орнеллу Мути и других героев встретите… Где? Да где угодно. Ведь известно: сегодня они здесь, завтра — там. Такой вот квест получается для тех, кто в теме.

Новый рынок: немного новогодних украшений в жаркий день

Вот, например, украинский Бычок сегодня — в корпусе, а завтра, может, вы его где-нибудь возле какой-то кофейни встретите.

Кофейни Нового рынка — это уют, отдых и место встреч. Здесь обсуждаются местные новости, случаются короткие споры…

О, эти названия маленьких лавок, эти надписи, эти штучки! «Товар лицом» на Новом — это нечто. Вы только присмотритесь к некоторым «героям», даже если они совсем не арт-объекты, а всего лишь манекены. Хотя никакое «всего лишь» здесь неуместно.

Ну вот даже «признаки» Нового года, которые мы встретили в эту августовскую жару в мясомолочном корпусе!.. Вот скажете: «Просто забыли убрать». О нет, это не о Новом рынке! Это нам так настроение хоть немного поднимают, а еще напоминают: время бежит очень быстро.

А еще на каждом шагу дают понять, что нужно постоянно улыбаться, пусть даже через силу. Потому все рекламные «штучки» Нового базара всегда сделаны с юмором.

В чем мы и убедились (смотрите фото) в «очередной» жаркий день на военном положении…

Мария Котова

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