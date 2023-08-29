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Новый базар: увлекательные штучки старого одесского рынка (фоторепортаж)

Новый базар: увлекательные штучки старого одесского рынка (фоторепортаж)

«Пойдем на Новый»: так говорят те, кто делает базар в центре города. Слово «базар» или «рынок» при этом не произносят. Да и не нужно. Во-первых, и так понятно, во-вторых, он одновременно называется и базаром, и рынком… Сегодня мы не о ценах на Новом, а о разных рекламных штучках старого-старого одесского рынка.

Где на Новом рынке встретить «памятник» Черчиллю?

Неинтересных рынков в Одессе, конечно, нет. Но Новый все чаще и чаще пытается приукраситься так, чтобы у вас возникло желание хотя бы ближе подойти к товару. Эти разные одесские штучки — почти на каждом шагу! Ведь известно, что на Новом все — «по фэншую», как, кстати, и вокруг базара.

новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса

Да, центральная аллея с ее удобными лавочками сегодня почти пуста. Так случилось, что нынешнее безжалостно палящее солнце не позволяет присесть… Тогда хоть пройдемся, полюбуемся. А любоваться есть чем на нашем Новом: здесь вам и «скульптуры» Бендера с Кисой встретятся.

И хотя эти персонажи обожают путешествовать по рынку, вы в их поисках еще и Черчилля, Орнеллу Мути и других героев встретите… Где? Да где угодно. Ведь известно: сегодня они здесь, завтра — там. Такой вот квест получается для тех, кто в теме.

новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса

Новый рынок: немного новогодних украшений в жаркий день

Вот, например, украинский Бычок сегодня — в корпусе, а завтра, может, вы его где-нибудь возле какой-то кофейни встретите.

Кофейни Нового рынка — это уют, отдых и место встреч. Здесь обсуждаются местные новости, случаются короткие споры…

О, эти названия маленьких лавок, эти надписи, эти штучки! «Товар лицом» на Новом — это нечто. Вы только присмотритесь к некоторым «героям», даже если они совсем не арт-объекты, а всего лишь манекены. Хотя никакое «всего лишь» здесь неуместно.

новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса

Ну вот даже «признаки» Нового года, которые мы встретили в эту августовскую жару в мясомолочном корпусе!.. Вот скажете: «Просто забыли убрать». О нет, это не о Новом рынке! Это нам так настроение хоть немного поднимают, а еще напоминают: время бежит очень быстро.

А еще на каждом шагу дают понять, что нужно постоянно улыбаться, пусть даже через силу. Потому все рекламные «штучки» Нового базара всегда сделаны с юмором.

В чем мы и убедились (смотрите фото) в «очередной» жаркий день на военном положении…

новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса
новый рынок одесса

Мария Котова

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