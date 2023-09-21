Новые названия получат сквер возле здания Одесской ОВА и аллея в парке 

Часть Парка областного совета со стороны улицы Канатной, возле здания Одесской областной военной администрации, будет называться сквером “Славы и Воли”. А одну из аллей парка Победы назовут в честь Службы безопасности Украины.
Об этом стало известно из заседания Историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете, сообщает корреспондент “Одесской Жизни”.
В Одессе появится сквер “Славы и Воли” с мемориалом
Главным объектом будущего сквера станет мемориал “Борцов за Украину”, посвященный Защитникам, отдавшим свою жизнь за свободу нашей страны.
Как будет выглядеть мемориал и сквер вокруг, “Одесская жизнь” уже рассказывала в фоторепортаже: Как будет выглядеть мега-сквер перед Одесской ОГА.
Комиссия решила рекомендовать депутатам Одесского горсовета утвердить название сквера как “Славы и Воли” (“Слави та волі” — укр.). Но перед этим вариант должен получить добро от юридического департамента мэрии и земельной комиссии муниципалитета.
Пределы сквера будут ограничены улицей Канатной и проспектом Гагарина.
В парке Победы появится аллея СБУ
Также Историко-топонимическая комиссия рекомендовала назвать одну из аллей в парке Победы в честь Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее уже было принято решение присвоить аллеям парка следующие названия:
- аллея Сил специальных операций;
- аллея Пограничников;
- аллея Сухопутных войск;
- аллея Военно-Морских Сил;
- аллея Воздушных Сил;
- аллея Десантно-штурмовых войск;
- аллея Национальной гвардии;
- аллея Сил территориальной обороны;
- аллея Волонтеров;
- аллея Разведчиков.
Ранее мы писали, что одна из центральных улиц на поселке Котовского в Одессе сменит название с генерала Бочарова на героя российско-украинской войны Владислава Бувалкина.
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