Новости Одессы и Одесской области

Новые названия получат сквер возле здания Одесской ОВА и аллея в парке 

Новые названия получат сквер возле здания Одесской ОВА и аллея в парке 

Часть Парка областного совета со стороны улицы Канатной, возле здания Одесской областной военной администрации, будет называться сквером “Славы и Воли”. А одну из аллей парка Победы назовут в честь Службы безопасности Украины.

Об этом стало известно из заседания Историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете, сообщает корреспондент “Одесской Жизни”.

В Одессе появится сквер “Славы и Воли” с мемориалом

Главным объектом будущего сквера станет мемориал “Борцов за Украину”, посвященный Защитникам, отдавшим свою жизнь за свободу нашей страны.

Как будет выглядеть мемориал и сквер вокруг, “Одесская жизнь” уже рассказывала в фоторепортаже: Как будет выглядеть мега-сквер перед Одесской ОГА.

Комиссия решила рекомендовать депутатам Одесского горсовета утвердить название сквера как “Славы и Воли” (“Слави та волі” — укр.). Но перед этим вариант должен получить добро от юридического департамента мэрии и земельной комиссии муниципалитета.

Пределы сквера будут ограничены улицей Канатной и проспектом Гагарина.

В парке Победы появится аллея СБУ

Также Историко-топонимическая комиссия рекомендовала назвать одну из аллей в парке Победы в честь Службы безопасности Украины (СБУ).

Парк Победы

Ранее уже было принято решение присвоить аллеям парка следующие названия:

  • аллея Сил специальных операций;
  • аллея Пограничников; 
  • аллея Сухопутных войск;
  • аллея Военно-Морских Сил;
  • аллея Воздушных Сил;
  • аллея Десантно-штурмовых войск;
  • аллея Национальной гвардии;
  • аллея Сил территориальной обороны;
  • аллея Волонтеров;
  • аллея Разведчиков.

Ранее мы писали, что одна из центральных улиц на поселке Котовского в Одессе сменит название с генерала Бочарова на героя российско-украинской войны Владислава Бувалкина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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