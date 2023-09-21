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В Одессе определились с названием мемориала защитникам, погибшим за Украину

В Одессе определились с названием мемориала защитникам, погибшим за Украину

Мемориал в сквере возле здания Одесской областной военной администрации, посвященный украинцам, погибшим при защите своей страны, будет называться мемориалом “Борцов за Украину”.

Такое решение приняла на своем заседании историко-топонимическая комиссия при Одесском городском совете, передает корреспондент “Одесской Жизни”.

Вопрос в повестке дня был обозначен, как “О наименовании мемориала (Защитникам Украины) возле здания Одесской облгосадминистрации в пределах проспекта Гагарина и улицы Канатной”.

Члены комиссии после обсуждения разных вариантов остановились на мемориале “Борцов за Украину”.

Работы по созданию мемориала начались еще в 2021 году, до полномасштабного российского вторжения. 

Визуализация момериала
Визуализация мемориала

Перед этим “Одесская Жизнь” писала, как будет выглядеть мемориал Защитниками Украины, отдавшим свою жизнь свободу своей страны.

Общественность Одессы критикует городские и областные власти с промедлением создания такого мемориала. В знак протеста родственники погибших защитников даже устроили импровизированный мемориал на Екатерининской площади Одессы. Они оставляют там флаги Украины, на которых написаны имена погибших.

На каком этапе сейчас находится строительство мемориала, который сегодня получил имя “Борцов за Украину” мы недавно рассказывали в своем фотортаже “Сквер за зданием Одесской ОВА стал неузнаваемым (фоторепортаж)”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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