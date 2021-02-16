Одесский дом с орлом-гигантом – чем примечателен и где искать? (фото)

Мы на старой одесской улице Конной. Здесь, под номером 12 имеется прелюбопытнейший четырехэтажный дом, памятник архитектуры. Его называют «дом с орлом», или «дом с орлом-гигантом».

Да, фронтон этого дома украшен мега-орлом. Охранный символ дома расправил свои огромные крылья, словно укрывает старое здание от бедствий. И вот ведь какая история: таки сохранил! Конечно, дом нуждается в том, чтобы его отреставрировали и привели в порядок. И все же время пощадило его и донесло до нас фасад удивительной красоты в довольно хорошем состоянии. А это – большая редкость.

Самого орла разглядеть с улицы в деталях не так-то и просто: очень высоко, да и могучие деревья создают «помехи», особенно когда они укрыты листвой. Но даже сейчас рассмотреть сквозь голые ветки все детали нашего орла не так-то и просто. Равно как и все детали сохранившегося фасада. Кстати, вряд ли вы отыщете в Одессе более «выразительного» сохранившегося орла – охранного символа дома.

Кстати, обратите внимание еще и на дверь, которую тоже сохранило время. Конечно же, эта красивейшая дверь – настоящее украшение старого дома. Впрочем, его фасад – сам по себе красота.

Дата его появления на свет – 1910 год. Охранная табличка (современная) этого памятника архитектуры гласит, что мы любуемся бывшим доходным домом господина Стамерова. Стамеров был присяжным поверенным, выкупил в свое время Театр Сибирякова (Украинский театр) после очередного пожара. Причем, год постройки значится как 1913-й.

Но выясняется, что данные на табличке о том, что он владел нашим домом с орлом, не соответствуют действительности. И ресурс «Домофото», как и ресурс «Тысячи дверей Одессы» указывают на тот факт, что «здание внесено в список памятников с неверными данными». Какие же данные верны?

Согласно информации ресурса «Домофото», это был доходный дом К.Н. Ламзаки, а его архитектором, вероятно, был А.И. Гольцвурм (по другим данным – М.И. Линецкий).

Впрочем, присмотритесь внимательно: рядом с современной охранной табличкой имеется и сохранившаяся доныне. Там значится: «Домъ М.П. Крiунъ». Собственно, так мы получаем еще одну информацию: дом позже принадлежал М.П. Криун.

Фасад этого дома поражает лепниной, ее так и хочется «читать», разгадывать, любоваться. Дом хорош и внутри – загляните, не пожалеете!

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