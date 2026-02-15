Иногда для хорошего настроения не нужны большие поводы – достаточно внимательнее посмотреть по сторонам. Мир регулярно подкидывает нам маленькие сюрпризы: то крючок проявит характер, то техника вдруг «заулыбается», то даже крыша намекнет, что устала первой. И сегодня мы собрали для вас несколько забавных находок, которые доказывают: чувство юмора можно найти буквально на каждом шагу.
И для начала – послепраздничное: Love is…
Кино и жизнь:
Идея для воскресного обеда:
Как думаете, чья возьмет?
Иногда техника понимает тебя лучше людей:
Тот случай, когда у твоего дома «крыша едет» гораздо элегантнее, чем у тебя самого:
Идеальный коврик для незваных гостей: и ноги вытрут, и заикаться начнут прямо с порога:
